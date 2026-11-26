La decisión del gobernador Rogelio Frigerio de suspender las PASO para 2027 merece nuestro cuestionamiento. Modificar las reglas electorales a pocos meses de una elección, sobre una ley que su propio gobierno impulsó y sancionó en 2024 y que nunca llegó a aplicarse, constituye una señal preocupante para la calidad institucional y la confianza democrática.

Pero esta decisión, que a esta altura es un hecho consumado, también pone fin a las especulaciones y obliga al peronismo a asumir sus responsabilidades.

La conducción del Partido Justicialista debe dejar de dilatar las definiciones y convocar sin más demoras a elecciones internas para elegir democráticamente nuestros candidatos, de acuerdo con lo establecido por nuestra Carta Orgánica.

Hay que establecer un cronograma electoral que respete los plazos legales, otorgue tiempo suficiente para que todos puedan organizarse y participar, y defina reglas claras, incluyendo los mecanismos de integración de las minorías.

Y hay una condición indispensable: ningún condicionamiento económico o financiero puede convertirse en una barrera para la participación. Los gastos operativos de la elección deben ser afrontados por el partido. Para eso cuenta con recursos y aportes que recibe desde hace años de quienes ejercen responsabilidades institucionales en nombre del peronismo.

No se puede invocar la falta de recursos para restringir derechos políticos. Si la conducción no está en condiciones de garantizar una elección interna democrática, abierta y transparente, tendrá que explicar para qué está conduciendo el partido.

El peronismo necesita recuperar la participación, renovar su dirigencia, reconstruir la confianza de su militancia y volver a conectarse con las mayorías populares. Y ese camino empieza por respetar el derecho de sus propios afiliados y militantes a elegir a quienes los representan.

Sin PASO, la democracia interna no es una opción: es un derecho y una obligación política.

(*) Exdiputado provincial, referente del espacio Encuentro Militante, congresal provincial del Partido Justicialista (PJ).