Te levantas cada día con un susto. Enciendes la radio acojonado. Dudas si descender de la cama, como si fueras a poner un pie en un planeta hostil. La avalancha de noticias te “torrefacta” el cerebro. Es parte de la estrategia que el infame Steve Bannon, ideólogo estrella de las nuevas derechas, llamó memorablemente “invadir la zona de mierda”: producir tanta suciedad y sacudidas que el pobre ciudadano no tenga tiempo de comprenderlas, analizarlas y reaccionar contra ellas. En esto, la cloaca virtual es una adelantada.

Escucho en una emisora, que ladra estridentemente, que lo de Riquelme en Boca no es para tanto. Ya no sé si es real o lo he soñado. Pero da que pensar, y pensarse, dónde decidimos que empieza la realidad y dónde la realidad alternativa. Cómo les duele Riquelme. El más dolorido es Mauricio Macri. Perdió unas elecciones y no le gustó. Hay que recordar que le pidió a la jueza la suspensión de las elecciones en Boca por un padrón de adherentes aparentemente “trucho”. Estaba en su derecho. Faltaría más. Pero sorprende que el ex presidente dé lecciones de decencia sobre irregularidades. Uno recuerda aquellos picaditos del mandatario haciendo correr el balón entre jueces y fiscales, soltando piernas y aceitando imputaciones. Esos días que entre caños y rabonas nacía una cautelar, una preventiva, una confesión, un asadito: y así iban haciendo país. Ese fútbol de “coleguitas”, de dinastías dominantes que se aparean sin descanso institucionalizando sus privilegios. Un poder prepotente que no gobierna, irrumpe. Un poder que necesita algo para existir: enemigos para disciplinar. Y funciona. El lunes Milagros Sala, el martes Pablo Grillo, el miércoles Román Riquelme.

Al presidente de Boca, además, se lo aborrece por negro. Por ser un negro de los nuestros, sin raza. Esos negros ansiosos de vivir, ansiosos de matar el hambre, ansiosos de pegarle un mordisco a la opulencia, y en realidad son percibidos como una amenaza biológica, como una invasión de animales furtivos, dispuestos a reproducirse exponencialmente como una plaga invasora.

Algunos políticos nos regañan como niños porque no odiamos lo suficiente. No podemos permitirnos más odios que ideas.

Fuente: Página12