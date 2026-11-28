El Senado aprobó por unanimidad la ley que regula las apuestas online y prohíbe su publicidad: un triunfo colectivo que ahora exige reglamentación, controles efectivos y el compromiso de cada sector.

La semana pasada escribí sobre una preocupación que atraviesa cada vez a más familias: las apuestas online y el riesgo de que nuestros adolescentes queden atrapados en una actividad que comienza como un entretenimiento y puede terminar convirtiéndose en una dependencia. Nos preguntábamos qué estábamos haciendo como sociedad para protegerlos y reclamábamos que el Senado tratara el proyecto de Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de las Apuestas Online.

Esta semana llegó una respuesta. El Senado aprobó la iniciativa por unanimidad, con 72 votos afirmativos, y dio un paso importante para poner límites a una actividad que, durante demasiado tiempo, se expandió con escasos controles y una presencia cada vez más visible en la vida cotidiana. Es una buena noticia, especialmente porque detrás de esta discusión no hay solamente una cuestión comercial o deportiva, sino la salud, la educación y el futuro de muchos chicos.

La Comisión Episcopal de Pastoral Social recibió la sanción de la ley con “profunda gratitud” y la definió como “un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina”. Me parece importante detenernos en esa expresión. Porque este resultado no pertenece a un partido, a una institución ni a un sector en particular. Es fruto de la preocupación de padres y madres, del trabajo de las escuelas, de las organizaciones sociales y de tantas comunidades que ayudaron a visibilizar una herida que no dejaba de crecer.

Durante estos dos años, desde que la Cámara de Diputados había dado media sanción al proyecto, distintas organizaciones e instituciones insistieron para que el Senado no dejara caer la iniciativa. La propia Pastoral Social impulsó una campaña y mantuvo reuniones con legisladores. También se sumaron la Acción Católica Argentina y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Que finalmente se haya alcanzado un acuerdo unánime demuestra que, cuando se trata de cuidar la vida y la salud de nuestros jóvenes, es posible trascender las diferencias.

¿Qué establece la nueva ley? Uno de sus aspectos más importantes es la prohibición de la publicidad y promoción de las apuestas online en televisión, radio, redes sociales, indumentaria deportiva, estadios, festivales y a través de influencers. También establece mecanismos más rigurosos para verificar la identidad y la edad de los usuarios, con controles biométricos vinculados al RENAPER, y busca impedir que los menores accedan a las plataformas utilizando identidades ajenas.

Se prohíben, además, las tarjetas de crédito como medio de pago y los bonos de bienvenida, premios y programas de fidelización que estimulan la continuidad del juego. Las plataformas deberán informar con claridad las probabilidades de ganar, advertir sobre los riesgos y recordar cuánto tiempo lleva jugando cada usuario. La norma también contempla un registro nacional de autoexclusión, para quienes necesiten limitar su acceso a estas actividades, campañas de concientización y acciones de prevención en las escuelas.

Son medidas necesarias. Durante demasiado tiempo les pedimos a los adolescentes que no apostaran mientras los exponíamos a mensajes que asociaban el juego con la diversión, el éxito y la posibilidad de ganar dinero fácilmente. No podemos pedirles que se alejen de una conducta de riesgo y, al mismo tiempo, permitir que esa conducta se promocione permanentemente delante de ellos.

Pero la Comisión Episcopal de Pastoral Social señala algo que me parece fundamental: la tarea no termina con la aprobación de una ley. En su comunicado, vincula esta decisión con el llamado del papa León XIV, quien recordó que “ningún interés económico puede prevalecer sobre el desarrollo integral de la persona, ni justificar aquello que hiere la libertad interior del ser humano”. Es una afirmación que va al centro del problema. Cuando un negocio se desarrolla a costa de la vulnerabilidad de las personas, la sociedad tiene la obligación de poner límites.

El comunicado también recupera una expresión que el Santo Padre nos dejó durante su paso por la Argentina: la necesidad de “tejer redes de cuidado y fraternidad para que ningún joven quede a merced de los mercaderes de la ilusión fácil”. Me parece una imagen muy fuerte y muy oportuna. Frente a quienes ofrecen la ilusión de ganar dinero sin esfuerzo, necesitamos construir una cultura que valore el esfuerzo, la perseverancia, los vínculos y los proyectos compartidos.

Esto supone una responsabilidad que no puede recaer solamente en el Estado. Las familias tienen que poder hablar de estos temas sin temor a ser juzgadas. Las escuelas deben incorporar la problemática a su tarea educativa. Los clubes deportivos necesitan revisar los mensajes que transmiten y los vínculos comerciales que establecen. Los medios de comunicación y quienes tienen influencia en las redes sociales también deben asumir que no todo lo que puede promocionarse debería promocionarse.

Y necesitamos, sobre todo, acompañar a quienes ya están atravesando una situación de adicción. No alcanza con impedir que alguien ingrese a una plataforma si no le ofrecemos herramientas para recuperar su vida, sus vínculos y sus proyectos. Detrás de cada conducta compulsiva hay una persona que necesita ayuda y, muchas veces, una familia que también necesita ser escuchada.

La Pastoral Social concluye su mensaje con una invitación que vale la pena hacer propia: “Sigamos trabajando juntos por una cultura del encuentro, del esfuerzo compartido y del cuidado mutuo”. Ahí está, quizás, el sentido más profundo de todo este camino. No se trata solamente de prohibir determinadas publicidades o establecer controles más estrictos. Se trata de preguntarnos qué sociedad queremos construir y qué horizonte les estamos proponiendo a nuestros jóvenes.

La semana pasada nos preguntábamos si estábamos transmitiéndoles que vale la pena estudiar, trabajar, construir vínculos y perseverar en un proyecto, o si estábamos alimentando la ilusión de que la felicidad puede conseguirse de un momento para otro, casi por azar. Esa pregunta sigue vigente. Necesitamos ofrecerles espacios de encuentro, deporte, cultura, educación, trabajo y participación comunitaria. Necesitamos ayudarlos a descubrir que hay proyectos que merecen esfuerzo y metas que no se alcanzan de un día para otro.

La aprobación de la ley es un paso que merece ser celebrado. Ahora hace falta que se reglamente, que los controles sean efectivos y que cada sector cumpla con la responsabilidad que le corresponde. Pero también que no perdamos de vista el motivo por el que empezamos a reclamar: detrás de cada apuesta que se vuelve compulsiva puede haber una historia de sufrimiento, una familia preocupada y un proyecto de vida que se deteriora.

La semana pasada pedíamos que el Senado escuchara ese reclamo. Hoy podemos decir que hubo una respuesta. El desafío es que no quede solamente en una norma escrita, sino que se transforme en una verdadera política de cuidado y en un compromiso de toda la sociedad.

Porque hay algo que no podemos poner en juego: el futuro de nuestros jóvenes.

(*): director del Servicio de Pastoral Universitaria y Presidente del Instituto del Diálogo Interreligioso, publicado en Infobae.