Un emprendedor tecnológico es un conquistador de un nuevo mundo, y hoy el mapa de la conquista tiene espacios en blanco, como ocurría en la etapa imperialista de la segunda mitad del siglo diecinueve.

Estamos en otra era de aventuras que buscan colonizar nuevos territorios como el espacio, los mares, nuevas ciudades y el mundo digital. Por ahora, nadie sugirió avanzar al centro de la tierra, pero no lo descartes. Elon Musk tiene una empresa, The Boring Company, para perforar la tierra. Y ni hablar del cuerpo humano, donde Musk creó una empresa que fabricará cyborgs, Neuralink. Quizás el más radical es Peter Thiel con su idea de que la muerte es una ideología, y que es una cuestión de ingeniería biológica lograr la vida eterna. Pero son demasiadas fronteras para una sola columna.

El legendario inventor Nikola Tesla valoraba las libertades individuales, pero desconfiaba de una democracia donde había que convencer a demasiada gente que tenía una opinión volátil y no sabía nada de ciencia. Con el periodismo tenía también una contradicción: lo usaba con maestría para promocionar sus inventos, pero decía que amplificaba rumores y prejuicios con un sesgo tecnopesimista.

Esa visión tecnocrática, que puede convertirse en autoritaria, es la que hoy tienen algunos de los tecnobillonarios que toman decisiones diarias sobre nuestras vidas.

Ellos prefieren que ni la política ni el periodismo influyan en su creación de nuevos mundos. Entre otras cosas, dicen que la deliberación democrática y el cortoplacismo son fricciones que desaceleran la innovación. Jensen Huang, antes de vivir su telenovela de noviembre, decía que el riesgo mayor de Nvidia es Washington. La paradoja es que su reciente resurrección se la debe a Washington.

Desacelerar la innovación

Al igual que Tesla, el ocasional vecino porteño Peter Thiel, fundador de Paypal y Palantir, usa hábilmente al periodismo para autopromocionarse. Como financista y creador de nuevas empresas una de sus reglas es: “vender tu compañía a los medios de comunicación es una parte necesaria de vendérsela a todos los demás”. En sus orígenes, hizo periodismo: fundó hace cuatro décadas The Stanford Review, para dar batalla intelectual en su universidad, y este año financió theprimary.com, donde pretende fijar el estándar de lo que el periodismo debe ser: “El mal periodismo no es un problema del periodista; es un problema de incentivos y de línea editorial. La economía del periodismo actual se sustenta en los clics y la publicidad, y los clics premian la rapidez, el volumen y la indignación”.

Así como Tesla lo hizo hace un siglo, tanto Thiel, Marc Andreessen, el fundador de Netscape, o Elon Musk, se han instalado como tecnointelectuales públicos. Y atacan al periodismo profesional porque lo ven “muy, muy unilateral”. Son “activistas políticos”, dice Musk. Por eso impulsan todo tipo de comunicación alternativa. “Ustedes son los medios ahora”, dijo Musk cuando lanzó la plataforma X. Les gusta repetir el dato que, entre los periodistas que hacen donaciones de campaña, alrededor del 90% es para los demócratas. La visión es que la prensa, junto a las universidades, son La Catedral, donde se produce el “aparato de consenso” que frena los cambios, abusando de su inmunidad institucional. Thiel dice que son “una especie de fábrica de odio de la izquierda”. Ya la pensadora libertaria Ayn Rand, en su novela El Manantial, de 1943, eligió a un periodista como villano anti meritocrático.

En esa corriente intelectual ven mucha fricción entre la democracia y el desarrollo tecnológico. Por eso, piensan proyectos refundacionales. Musk dice que Marte debe gobernarse con democracia directa, donde cada ciudadano vote las leyes sin representantes.

Juegan con la idea de la estrategia de salida, que consiste en crear unos Estados paralelos, donde se entra voluntariamente a otro mundo. La estrategia es “nube primero, tierra después”; o también: “digital primero, físico segundo”. En el plan de su libro The Network State, el líder tecno Balaji Srinivasan -elogiado por Thiel y Musk- se culmina con Estados autónomos en los que se vive con esas nuevas reglas.

Su demonio moral es The New York Times: “¿por qué las empresas tecnológicas reciben lecciones sobre ‘diversidad’ por parte de las corporaciones mediáticas?”.

Y agregó Srinivasan: “al igual que los comunistas, la convicción moral de los periodistas les otorga licencia para exponer públicamente a ciudadanos particulares, rebuscar en la basura de la gente, utilizar identidades secretas (y luego negar que lo hacen), publicar datos obtenidos mediante hackeos, solicitar filtraciones de información privada -mientras exigen que su propia información permanezca privada-, incitar a personas a romper contratos, acosar a individuos en sus propios hogares e incluso encubrir genocidios masivos o provocar guerras a gran escala... todo ello siempre al servicio de los beneficios económicos y de un supuesto bien superior”.

El peligro Vance

Cuando la familia Graham, propietaria de The Washington Post, no pudo sostener ese medio de referencia se lo vendió bastante barato a Jeff Bezos, el dueño de Amazon y Blue Origin. Fue una gran decisión. Incluso fue el propio Bezos quien imprimió el eslogan, Democracy dies in darkness (La democracia muere en la oscuridad), tal como contó Marty Baron en sus memorias.

Pero la vuelta de Trump cambió todo. Bezos suspendió los apoyos públicos que el medio hacía a algunos candidatos. Dijo que en un contexto donde los ciudadanos creen poco a los periodistas eso aumentaría su percepción de manipulación informativa.

Por haber comprado un medio, Bezos ingresó al debate público con más fuerza, aunque tome pocas decisiones sobre las coberturas. En cambio, una gran franja de otros tecnobillonarios practican el pragmatismo corporativo. Sus donaciones electorales son prolijamente bipartidistas. Cuando gobernaba el demócrata Joe Biden, Instagram, Facebook, Twitter y Youtube sancionaron las cuentas de Trump, y ahora cambiaron sus políticas de gestión de contenidos y frecuentan la Casa Blanca. De hecho, los mayores donantes corporativos identificados para la construcción de la sala de baile nueva en la Casa Blanca son Apple y Alphabet.

El actual vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, tiene cercanía con las ideas más críticas sobre la democracia y el periodismo. Por eso, si bien el presidente Donald Trump ya agredió de múltiples formas a la prensa, si lo sucede Vance, podría ser peor.

(*): publicado en Perfil.