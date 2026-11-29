Economistas ortodoxos y aliados políticos reclaman cambios urgentes frente al estancamiento productivo, la presión cambiaria y la falta de financiamiento externo. Pero el Presidente asegura que se atará al mastil como Ulises para no cambiar el rumbo.

El viernes 20 de noviembre el Riesgo País había superado los 1.000 puntos. Los países de la región, especialmente Brasil, devaluaban fuertemente sus monedas. En ese contexto, Lucas Llach recomendó que la Argentina también devaluara con ejemplos, ciertamente, dramáticos. “Ocasiones anteriores en las que el real y otros se depreciaban pero Argentina resistía la depreciación con política o instituciones cambiarias: 1999 (terminó hermoso), 2018 (ídem). El ser humano es el único animal que puede tropezar tres veces con la misma piedra. No lo hagamos”. Es decir, si no hay modificaciones, esto puede terminar muy mal. Mucha gente puede decir eso en muchos momentos. Por eso, la identidad del autor de la advertencia es un dato relevante.

Entre los economistas profesionales más destacados de la Argentina, Llach ha sido uno de los que han defendido con más ahínco al plan libertario, exponiéndose incluso en el áspero territorio de las redes sociales. Su relación es especialmente cercana con Federico Sturzenegger, de quien fue su segundo, en el Banco Central, cuando gobernaba Mauricio Macri. Algo parecido sucede con Patricia Bullrich. También es alguien del palo libertario, nada menos que la principal socia política del Presidente, y reclama en público, una vez por día, modificaciones para que el plan económico “llegue a la gente”. “Si hacés todo bien pero perdiste las elecciones, no hiciste todo bien”, sintetizó.

Esos gestos de disenso de gente tan cercana reflejan, en distinta medida en cada caso, las discusiones que existen dentro del oficialismo acerca del rumbo económico. Nunca, hasta ahora, esos debates han sido tan explícitos. Naturalmente, de esas divergencias derivan pulseadas internas que, en algunos casos, son realmente ásperas. Pero tal vez lo más significativo es que se trata de síntomas bastante evidentes de que las cosas, como quien dice, no van demasiado bien.

Hace ya más de nueve meses que el rechazo a Milei se sostiene en alrededor del 60 por ciento de los argentinos mientras que la aprobación, en las más benignas de las encuestas, llega al 40. En ninguna encuesta –ninguna– está claro si le ganaría un ballotage a Axel Kicillof, y en la mayoría de ellas el gobernador lo supera. La suerte no está echada porque falta mucho tiempo y porque las fuerzas están parejas. Pero lo que era certidumbre de triunfo a principios de año hoy se ha transformado en un mar de dudas.

En ese marco, las críticas de Llach y Bullrich reflejan una extendida opinión, dentro del oficialismo, sobre los magros resultados de la gestión económica. No hay que ser demasiado agudo para percibirlo. Solo basta contrastar la célebre frase sobre los mejores dieciocho meses de las últimas décadas, pronunciada en abril por el ministro Luis Caputo, días después de que comenzaran seis meses de recesión técnica, con alta inflación, caída vertical de la inversión y, ahora, por si fuera poco, una disparada dramática del Riesgo País.

Los nervios del propio Caputo se reflejan en algunos episodios, realmente, inverosímiles. El viernes por la mañana se cruzó con Esteban Trebucq, uno de los periodistas que han expresado muchas veces sus coincidencias con la mirada económica del Gobierno y un durísimo crítico del kirchnerismo. Trebucq había sostenido que la gente no la está pasando bien y que no es demasiado inteligente responderle con planillas de Excel. Caputo publicó un largo texto que traslucía su irritación y que en sus fragmentos centrales decía:

-Si vos preferís guiarte por tus amigos, tus “sensaciones”, o encuestas de 800 casos, el error lo estarías cometiendo vos. Esto mismo ya ha pasado en octubre del 2025. Tal vez ya lo olvidaste, pero te recuerdo que en aquel momento colegas tuyos repetían en cada programa: “El 80 por ciento de la gente no llega a fin de mes”, “Milei no termina su mandato”.

-Los datos en esa época no reflejaban esa “realidad” que ustedes describían con la misma seguridad que lo hacen hoy. Y resulta que el Presidente terminó ganando esas elecciones por 17 puntos.

-Los datos no son un Excel, son lo más aproximado a la realidad del país. Hablar de “la gente”, ignorando los datos supera la soberbia y se asemeja más a la tontería.

-Nunca negamos que el nivel de pobreza sea altísimo, lo cual constituye una obviedad, que haya gente que no la pasa bien. Solo remarcamos que bajamos esa pobreza más de 20 puntos porcentuales, para que se entienda que millones de personas están mejor que antes, lo que evidencia que estamos en el camino correcto.

Se trata de un texto raro, primero por el destinatario con quien el ministro se fastidia. Pero además, porque presume de apoyarse en datos y los únicos datos que difunde son falsos. Milei no ganó por diecisiete puntos en octubre del 2025 –fue por siete si no se cuentan los votos que recogió Gerardo Zamora en Santiago del Estero, y por apenas 5 si se los suma. Lo de los 20 puntos menos de pobreza es una cifra que no deja de ser ridícula por más que se la repita mil veces. Milei y Caputo recibieron 41 por ciento. La cifra actual, medida por la canasta desactualizada, supera el 34 por ciento. Si se midiera con la canasta de bienes que sugiere el Indec pero que prohíbe el Gobierno, la pobreza actual igualaría la recibida.

En los últimos tiempos, el presidente Javier Milei apela a una vieja historia para referirse a la circunstancia de que muchas personas –como Llach, como Bullrich, como Trebucq– le piden que aplique reformas a su plan económico, porque de esta manera va a fracasar, o porque lo llevaría a perder las elecciones frente al temible kirchnerismo. En su relato, él estaría en una situación similar a la que vivió Ulises, cuando se ató al mástil de su barco, porque era la única manera de resistir los seductores cantos de las sirenas, que lo invitaban a hundirse en el mar. En el reportaje que le realizó Eduardo Feinmann hizo dos referencias al asunto.

-Yo soy un estoico intertemporal. Me aferro al mástil como Ulises, pero porque veo que es lo mejor que puedo hacer para asegurar el futuro, respondió, cuando lo consultaron por las diferencias con Patricia Bullrich. Minutos después, parecía que Milei cerraba la nota cuando describía la potencia en la que se convertiría el país si seguía este rumbo. Pero súbitamente puso un punto y afirmó, mirando a los ojos de su interlocutor: “No me gustan las sirenas. Me gustan las mujeres completas, no las que son mitad mujer, mitad pescado”.

Hay muchas diferencias entre Milei y Ulises, claro. La primera es que la aventura de Ulises era individual. El héroe quería volver a su hogar, encontrarse con su amada. Se jugaba su propio destino. En el barco de Milei, en cambio, hay millones de personas que dependen de sus decisiones. Se trata de un drama individual pero que además arrastra a todo un país. El segundo tema es que las sirenitas son un montón: miles, como remataba un antiguo cuento de gallegos.

Llach y Bullrich no están solos ni son los primeros. Las advertencias llegan desde hace mucho tiempo por parte de los tres economistas que más elogió Milei en sus libros previos a su llegada al poder: Domingo Cavallo, Carlos Rodríguez y Miguel Ángel Broda. En la legión de personalidades que marcan inconsistencias hace rato, figuran los economistas que eran íntimos del presidente, como Mariano Fernández o Diego Giacomini, coautor de varios libros con Milei. Si el mundo se dividiera en dos hemisferios, uno de economistas ortodoxos –el de Milei—y otro de keynesianos, el primero estaría repleto de sirenas. Roberto Cachanovsky, Ricardo López Murphy, Carlos Melconián, Joaquín Cottani. Y entre los economistas profesionales Roberto Frenkel, Alfonso Prat-Gay, Martín Redrado, Martín Rapetti.

A esa lista, que es realmente interminable, en estos últimos meses se suman los inversores financieros que han ganado mucho dinero en estos últimos tres años gracias a los vaivenes del plan libertario. Desde julio, la huida de los bonos argentinos se aceleró: de aquellos 400 puntos, el Riesgo País subió cien por mes hasta llegar a principios de noviembre a los 800. En la última semana subió 100 puntos por día hasta superar los 1000. Hoy está en 960. Todo, en las horas siguientes a que Milei dijo que tenía una bazooka de 125 mil millones de dólares para abastecer al que quisiera: el Fondo Monetario, los bonistas, los turistas, los ahorristas. Está claro que no le creyeron.

Por eso, en estas horas, el ministro Caputo, además de enojarse con las críticas cruzadas que recibe desde el frente interno se exige al máximo en la tarea que más ha sabido hacer como funcionario: conseguir plata. Así fue en los tiempos de Mauricio Macri y también con Javier Milei. Desde principios de año sostiene que el financiamiento está completamente asegurado. Sin embargo, el escepticismo de los mercados financieros ha crecido exponencialmente. Los informes que calculan un faltante de 15 a 25 mil millones se multiplican.

Y el ministro ruega entonces por algunos miles de millones de dólares en bancos, o abriendo una ventana en la que los exportadores no paguen retenciones, o en Beijing o en Washington. Como tantas veces, necesita un salvataje que prolongue un poco la agonía de su líder, y la de todos sus seguidores. Una buena noticia que le permita respirar por algunas semanas e ir arrimando, de a poco, hacia las elecciones.

Así las cosas hay dos relatos extremos sobre lo que ocurre con la economía argentina. Uno de ellos, el de Milei y Caputo, sostiene que la Argentina ha batido récord de crecimiento, que los salarios y las jubilaciones han subido y que la Argentina va camino a ser potencia: solo se trata de aguantar estas turbulencias coyunturales que se explican como efectos de la desconfianza ante el kirchnerismo o de la guerra en Irán.

El otro, el de las sirenas, que son un montón, explica que, por inconsistencias reiteradas del Gobierno, la economía está en recesión, en tensión financiera y con una alta inflación que no ha bajado en los últimos dos años. La dinámica es tal que, para los próximos meses, el mejor escenario que avizoran es que la actividad continúe estancada y la inflación alta. Pero si se descontrola el costado financiero y, por ejemplo, se desata una corrida, todo será peor: menor actividad, mayor inflación y un enorme desorden. Por eso, los sucesos de esta semana despertaron los peores fantasmas. A algunos de los críticos les preocupa que se produzca una depresión, con una aceleración de la cantidad de empresas que cierran y una legión de desempleados. Sea como fuere, el plan debe ser modificado porque es impopular y porque tiene errores de diseño que causan daños innecesarios.

Cantos de sirena, responde el Presidente. Atado al mástil, confía en que todo terminará bien. Su barquito se sacude. En eso sí se parece a Ulises. Pero ganará las elecciones, y allí, finalmente, después de tantas demoras, la Argentina despegará. Entonces, Ulises volverá a Ítaca, asesinará a los pretendientes de Penélope, volverá al lecho nupcial y la paz y el orden se reinstalarán en la Argentina.

Sería todo un final feliz.

(*): publicado en Infobae.