Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el acceso norte de Paraná y el conductor quedó atrapado

Un fuerte accidente de tránsito se registró alrededor de las 7 de este viernes en la intersección de Acceso Norte y López Jordán, donde se vieron involucrados una retroexcavadora perteneciente a Obras Sanitarias y una camioneta Ford Ranger, que transitaban por el carril derecho en el mismo sentido de circulación.

Según indicaron fuentes policiales, la Ford Ranger impactó desde atrás a la retroexcavadora, provocando que ambos vehículos se desplazaran unos 30 metros desde el punto de colisión. El golpe causó importantes daños materiales y dejó a los conductores con diversas lesiones.

El conductor de la camioneta, que sufrió múltiples golpes y cortes, fue hallado consciente pero visiblemente alterado dentro del vehículo, cuya cabina había quedado compactada por el impacto. Ante la complejidad de la situación, Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para extraerlo con herramientas de rescate y, tras ser liberado, fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín para su atención médica, informó Canal Once.

Por su parte, el operario que manejaba la retroexcavadora también sufrió consecuencias físicas producto del choque. Si bien pudo desplazarse por sus propios medios, fue atendido en una clínica privada debido a un fuerte dolor lumbar.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría Decimocuarta, personal de emergencias médicas y de bomberos, quienes controlaron el tránsito y realizaron las primeras pericias para establecer las causas del accidente.