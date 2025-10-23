Concretaron 23 allanamientos en Paraná, uno de ellos en la Unidad Penal: secuestraron droga y armas

En el marco de una extensa investigación judicial, la Policía de Entre Ríos llevó adelante 23 allanamientos simultáneos en diferentes zonas de la ciudad de Paraná, que incluyeron operativos en la Unidad Penal y en barrios como Paraná XVI, Vicoer, Bajada Grande y Pancho Ramírez.

Durante los procedimientos, se logró el secuestro de cocaína, marihuana, armas de fuego y varios vehículos. Canal Once confirmó que cinco personas fueron detenidas en el marco de los procedimientos, quedando a disposición de la justicia, mientras se avanza con la toma de declaraciones y peritajes sobre los elementos secuestrados.

Las diligencias permitieron reunir importante evidencia para la causa, y no se descartaron nuevas medidas en las próximas horas.