Detuvieron a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe tras aterrizaje de avioneta con cocaína

Lo detuvieron en Exaltación de la Cruz. Estaba prófugo desde hacía dos años. El Gobierno santafesino ofrecía 50 millones de pesos de recompensa por su captura.

Uno de los prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe, Brian Bilbao, fue detenido en la madrugada de este martes durante un operativo de Gendarmería Nacional. La captura se concretó en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, luego del aterrizaje de una avioneta con cocaína en Pergamino.

Bilbao, de 47 años, se encontraba prófugo desde hacía dos años y era considerado por las autoridades como líder de una organización criminal transnacional. Su detención se produjo cerca de las 3 de la madrugada, en el marco de un procedimiento conjunto de las fuerzas federales.

El operativo y la captura

Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad, los agentes de Gendarmería realizaron un seguimiento de una avioneta que aterrizó en un campo de Pergamino con un cargamento de cocaína. En el lugar fueron detenidas dos personas, una de las cuales se encontraba indocumentada y viajaba en una camioneta.

Tras las verificaciones correspondientes, las autoridades confirmaron que se trataba de Brian Bilbao, quien figuraba entre los más buscados de Santa Fe. El Gobierno provincial ofrecía una recompensa de 50 millones de pesos por información que permitiera su localización y captura.

Antecedentes y vínculos criminales

Bilbao era buscado por su presunta vinculación con el tráfico internacional de estupefacientes. Su nombre surgió en el marco de investigaciones por contrabando y lavado de activos.

Fuentes de la investigación señalaron que su hermano, Waldo Bilbao, también había sido detenido tiempo atrás por personal de Inteligencia Criminal de Santa Fe y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), en un operativo realizado en un departamento del barrio Martín, en Rosario.

Con la detención de Brian Bilbao, las autoridades consideran que se logra un avance importante en las causas que investigan a una red delictiva con vínculos internacionales.

Fuente: Cadena 3