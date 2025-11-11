Persecución, choque y tensión en Paraná: motociclistas atropellaron a policías que resultaron heridos

Una intensa persecución policial en Paraná culminó este lunes por la noche, en una escena de gran tensión y violencia. El episodio se originó en barrio Mosconi, cuando efectivos intentaron identificar a dos hombres que circulaban en una motocicleta Honda Wave, pero los sujetos ignoraron la voz de alto y emprendieron la fuga a toda velocidad.

La persecución se extendió por varias cuadras hasta llegar al barrio Pirola, donde los móviles del 911 lograron interceptar el rodado.

Sin embargo, en su intento por escapar, la moto embistió de lleno a los uniformados que intentaban frenar su marcha, provocando la caída de los dos ocupantes y de un agente policial.

Vecinos enfrentaron a la Policía

El hecho se volvió aún más violento cuando vecinos del lugar salieron a la calle y comenzaron a enfrentar a los efectivos, reclamando por el accionar policial.

Según informó Reporte100.7, se vivieron momentos de empujones, gritos y confusión, en medio del operativo.

La tensión escaló rápidamente, obligando al despliegue de numerosos patrulleros para restablecer el orden.

Un policía herido y dos demorados

Como consecuencia del impacto, uno de los policías sufrió lesiones en sus piernas y contusiones múltiples, por lo que fue trasladado de urgencia primero a la Clínica Entrerriana y luego derivado al Hospital San Martín para una atención más completa.

Uno de los motociclistas también resultó con heridas menores y debió ser asistido por personal médico. Tras varios minutos de tensión, los dos sospechosos fueron reducidos y demorados, mientras se realizaron las actuaciones de rigor bajo supervisión de la Fiscalía en turno.

Violencia y tensión en la vía pública

El incidente volvió a poner en debate la creciente cantidad de persecuciones urbanas en Paraná y los riesgos tanto para los agentes como para los vecinos.

La intervención policial, que comenzó como un control de rutina, terminó en un verdadero escándalo con enfrentamientos, lesionados y móviles dañados.

Fuentes policiales confirmaron que se iniciaron actuaciones por resistencia a la autoridad, lesiones y daño. La motocicleta Honda Wave fue secuestrada y permanece bajo resguardo de la Policía mientras avanza la investigación.

Fuente: Canal Once - Con información de Reporte100.7