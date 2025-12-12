Golpe al narco: “Una de las bandas tiene un crecimiento patrimonial injustificable”, dijo jefe de Drogas

El jefe de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, Alexis Rotundo, se refirió a la investigación que logró desarticular dos grupos narcocriminales de Paraná y a los próximos pasos a seguir.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Rotundo señaló que “si bien ya se llevaron a cabo los allanamientos, se puso a disposición de la Justicia los elementos incautados, se siguen secuestrando otros elementos como vehículos, y con todo eso reunido queda a disposición de la justicia y seguramente se harán pericias de los teléfonos celulares secuestrados donde pueden surgir algunos elementos más para incorporar a la causa”.

Admitió que “sorprendió” que tras la realización de 46 allanamientos se encontrara poca prueba: “Las posibilidades estaban de encontrar una mayor cantidad, pero hay que ser claros en cuanto a que ellos cambiaron la modalidad, sobre todo después de la publicación del medio ANALISIS, y hasta cambiaron los vehículos, que vendieron algunos y cambiaron la titularidad de otros, y eso complicó mucho la investigación, y obviamente el entorno de ellos estaba más alertado”. “Hasta ese momento veníamos llevando la investigación de una forma y después se dificultó porque cambiaron toda la modalidad. A esto lo informamos a la Justicia y está claro que los resultados no son los previstos”, agregó.

De todos modos, admitió que “otro punto de vista previsible” es que se pudo haber filtrado información, previo a los allanamientos. “Esto se está analizando a través de la justicia, pero es más difícil de demostrar”, aclaró.

“Tenemos mucho tiempo de investigación y todo está documentado en la causa. Si bien son dos clanes que se investigaron hay uno que es el más evidente en cuanto al crecimiento patrimonial, que realmente es injustificable. Todo lo pusimos a disposición de la justicia y lo deberá evaluar con el tiempo, todo está documentado”, advirtió.

Respecto de las propiedades allanadas en Villa Urquiza, indicó que “se ve una estructura imponente nueva, dividida en complejos de departamentos, todos instalados y acondicionados para ser utilizados. Todo nuevo”.

Por otra parte, en cuanto a los integrantes de las bandas señaló que “se informan a la justicia los roles y a veces lo que consideramos en cuanto a lo que va surgiendo de la investigación, y después a todo eso lo termina determinando la justicia, pero para nosotros es la familia Latorre casi completa, que es la principal investigada”. “No puedo decir un número, quizás sean más de 15, porque hay muchas personas y cada uno tiene un rol dentro de la organización, ya sea para transportar la droga, para guardarla, para fraccionarla, teniendo un vehículo o una propiedad a nombre de él, a todo eso lo vamos informando y cuando culminamos la investigación hacemos un organigrama y le ponemos los roles que nosotros consideramos que cada persona fue cumpliendo dentro de la organización durante el transcurso de la investigación, a eso lo elevamos a consideración y después la Justicia avala lo que decimos o no, surgen los allanamientos y en base a eso se termina de corroborar la hipótesis que tenemos nosotros en esa investigación”, puntualizó.

Consultado por las diferencias que van a apareciendo a lo largo de los años en este tipo de investigaciones, Rotundo sostuvo que “lamentablemente mutan este tipo de delitos, en otros años no se veían tantas avionetas como se han visto estos últimos años, está claro que el transporte de la sustancia hoy es más factible movilizarse en avioneta que por ruta, también tenemos los ríos y la Hidrovía que es utilizada para esta actividad. Esos son los medios más utilizados para el transporte, vía terrestre hay, pero es menor cantidad”.

Finalmente, evaluó que “generalmente estas bandas se reinventan, por eso la idea en cuanto a las investigaciones deben ser por narcotráfico y lavado de activos, para desarticular no sólo la organización en cuanto a las personas sino también a lo económico, porque estas personas dentro de las Unidades Penales siguen operando. Obviamente que el golpe para ellos es importante, pero la actividad no la dejan de hacer”.