Se incendió un geriátrico de Concordia y evacuaron a los residentes

Un principio de incendio generó momentos de tensión este viernes en una residencia geriátrica ubicada en calles Quintana y Sarmiento de Concordia.

Según informaron fuentes oficiales, 11 residentes de “El Descanso” debieron ser evacuados, junto al encargado del establecimiento, quien fue trasladado al Hospital Heras para su atención.

En el lugar trabajaron de manera coordinada personal de Salud, Bomberos y Policía, quienes lograron controlar la situación y asistir a los adultos mayores, garantizando su resguardo y traslado seguro.

Por el momento se investigan las causas del siniestro.