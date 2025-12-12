Policiales

Volcó un camión que transportaba bobinas de papel en la ruta 12 a la altura de El Palenque

12 de Diciembre de 2025 - 12:40

Hay tránsito asistido a la altura de El Palenque debido al vuelco que se produjo en la mañana de este viernes.

Este viernes por la mañana un camión volcó en la ruta nacional 12 a la altura de El Palenque, en el Departamento Paraná, a unos 15 kilómetros de Cerrito, lo que afectó la circulación por la zona.

Fuentes policiales confirmaron a Ahora.com que cerca del mediodía se liberó parcialmente el tránsito, aunque con tránsito alternado entre uno y otro carril, por lo que se aconseja precaución al conducir.

El vuelco fue de un camión que transportaba bobinas de papel. Según adelantaron, el camionero resultó con algunas heridas leves y no habría lesionados de gravedad, pero el siniestro producía complicaciones en el tránsito.

Según confirmaron desde la Policía, el conductor, de 26 años, se dirigía desde Misiones a San Luis. Cuando transitaba por el kilómetro 489 perdió el control del vehículo al morder la banquina derecha, despistó hacia la izquierda y cayeron las bobinas de papel que transportaba.

Afortunadamente, no se reportaron lesionados, solo daños materiales. El conductor fue trasladado al hospital, donde se constató que presentaba solo cortes superficiales.

