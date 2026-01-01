Principio de incendio en la Clínica Modelo de Paraná causó alarma y fue controlado por un empleado-bombero

En plena ola de calor con temperaturas extremas en Paraná y toda la región, un principio de incendio en el sector de ingreso a la Clínica Modelo causó momentos de tensión en horas de la tarde de este martes, pero fue controlado por los Bomberos.

Desde el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se informó que ante la situación de emergencia una unidad se dirigió al efector de salud privado ubicado en calle San Martín, entre Bavio y Paraguay. Detectaron que, tal como se había denunciado, se registró un principio de incendio en un tablero eléctrico.

El foco ígneo había sido controlado inicialmente por personal de la clínica. En este sentido, destacaron la intervención de un empleado que justamente presta servicio como bombero voluntario, y fue quien actuó en primera instancia.

Actuó en el lugar la Policía cortando el tránsito y colaborando con las tareas en el lugar. La Guardia debió ser desalojada hasta que se aseguró que el problema estaba resuelto.

La dotación de los Bomberos Voluntarios realizó tareas de verificación y prevención, sofocando completamente el foco, evacuando preventivamente la sala y dejando el lugar en condiciones seguras.