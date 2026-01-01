Violento inicio de año en la provincia: dos heridos con arma blanca y otro lesionado en riña

Los festejos de fin año en la provincia tuvieron tres hechos violentos: dos muy graves producidos con armas blancas y un tercero con lesiones en riña.

El Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental de Policía de Uruguay, dio cuenta que hoy, aproximadamente a las 5, tomaron intervención a raíz de un lesionado con arma blanca que revistaba heridas de carácter graves.

El hecho se registró en la intersección de calles Suipacha y San Lorenzo de Concepción del Uruguay, cuando por causas que se tratan de establecer, un hombre de 27 años presentaba varias heridas compatibles con un arma blanca. Siempre de acuerdo con la versión policial, al parecer fue herido por su concubina, y posteriormente por un vecino. Las averiguaciones policiales indican también que no se descarta el consumo de alcohol y drogas. El herido quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital “Justo José de Urquiza” y en el caso tomó intervención la fiscalía en turno, que orienta las tareas investigativas

Alcaraz: herido con arma blanca

El otro hecho violento producido con un arma blanca se registró en Alcaraz, según informó la Jefatura Departamental de Policía de La Paz.

En este caso, están identificado no solo el lesionado sino también su probable autor. El hecho se produjo alrededor de las 6 de hoy en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Córdoba y Concordia de Alcaraz.

La Policía indicó que una persona se acercó hasta la Comisaría, quien informó que su hijo había sido herido con un cuchillo en la zona del lado izquierdo del estómago y fue quien identificó al posible autor. Con esos datos la Policía procedió a la búsqueda del posible responsable, el cual fue localizado como así también el arma utilizada.

Este legajo es impulsado por la fiscal Giulana Giovannini, quien orientó el secuestro del arma utilizada, como así también de prendas de ambas personas.

Respecto del herido, se informó que fue derivado al Hospital San Martin de Paraná, a la espera del diagnóstico, quien hasta el momento está en estado reservado.

Paraná: lesionado en riña

Personal de la Comisaría Quinta de Paraná tomó intervención minutos antes de las 7 de hoy, a raíz de un lesionado en riña.

La información policial indicó que un funcionario de servicio adicional se comunicó porque en el Centro de Salud Carrillo, ingresó una persona lesionada de 15 años de edad, domiciliado en Procesión Náutica y Valentín Deniz.

Desde la Comisaría se envió al Móvil 905 hasta el Centro de Salud y personal policial logró entrevistarse con el lesionado; quien manifestó que en una riña generalizada participaron tres personas. Las agresiones se produjeron en calle Beltrán, frente al Club Peñarol del Barrio Libertad. Allí, lo golpearon en la cabeza; razón que luego de haber sido atendido en el Centro de Salud fue trasladado hasta el Hospital San Roque, porque posee un corte profundo con posible fractura de cráneo.