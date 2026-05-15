Grave choque de un trabajador avícola en ruta 14 en cercanías a San José

Un trabajador avícola resultó gravemente herido este viernes por la madrugada tras sufrir un siniestro vial en la ruta nacional 14, en inmediaciones de San José.

El hecho se registró a la altura del acceso a la estación de servicio Gulf, cuando el hombre se dirigía hacia la planta avícola de Bonnin Hnos., donde cumple tareas laborales.

Según las primeras informaciones, por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactando contra el guardarraíl de la colectora.

Como consecuencia del fuerte choque, fue trasladado con múltiples heridas y graves lesiones en las piernas.

En el lugar trabajaron servicios de emergencia y personal policial, según informó Radio Melody.