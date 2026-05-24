Hallazgo en medio del río Uruguay: investigan la aparición de un cuerpo sin vida y buscan identificarlo

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias de la muerte y establecer la identidad del cuerpo sin vida hallado en inmediaciones del kilómetro 170 del río Uruguay.

Una investigación judicial y policial se puso en marcha ayer sábado en Concepción del Uruguay tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en aguas del río Uruguay, en la zona fronteriza con la República Oriental del Uruguay. Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias de la muerte y establecer la identidad de la persona.

El procedimiento comenzó durante la tarde de ayer sábado, cuando la Prefectura Puerto Paysandú emitió un aviso urgente a la Prefectura Naval Argentina alertando sobre la presencia de un cuerpo flotando en el denominado Canal Secundario, a la altura del kilómetro 170 del río. Ante la situación, desde la Prefectura local se desplegaron medios fluviales de rescate. Al llegar a las coordenadas señaladas, los efectivos constataron sobre la línea costera la presencia del cuerpo sin vida, consignó el portal El Entre Ríos.

Tras ser informada la Fiscalía uruguayense, se ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado en una embarcación oficial hacia la costa. Por razones operativas, el arribo se concretó en la bajada de lanchas del Club Regatas Uruguay, donde cerca de las 16 se montó un importante operativo de seguridad.

En el lugar estuvieron presentes autoridades judiciales y periciales para coordinar las primeras actuaciones. El operativo fue encabezado por el coordinador de fiscales, Fernando Lombardi, junto a la fiscal María Occhi. También intervino personal de la División Policía Científica de la Policía de Entre Ríos y el médico forense Adrián Siemens.

El cuerpo fue recibido por especialistas de Criminalística de la Policía de Entre Ríos, mientras que las tareas de Prefectura estuvieron coordinadas por el subprefecto Bruno Martinoli, jefe de Operaciones de la delegación local, destacó el portal El Entre Ríos.

Finalmente, los restos fueron trasladados a la morgue del cementerio municipal, donde en las próximas horas se realizará la autopsia correspondiente. Además, se llevarán adelante peritajes dactiloscópicos para intentar lograr la identificación de la víctima.