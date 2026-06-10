Identificaron a exchofer de colectivos tras la denuncia de disparo contra una unidad que no se comprobó

Un nuevo episodio relacionado a los ataques contra colectivos en la ciudad de Paraná ocurrió en horas de la noche de este martes: un chofer denunció que escuchó un disparo desde un auto, la Policía no constató daños en el micro e identificó luego a un conductor de Uber que fue despedido de la empresa de colectivos urbanos de Paraná tras el traspaso del servicio.

Según se informó desde la Policía de Entre Ríos a ANÁLISIS, alrededor de las 23, un chofer de la empresa San José denunció haber escuchado una fuerte detonación al cruzarse con un auto Chevrolet blanco mientras circulaba por calle José Hernández.

Tras la intervención policial y las pericias realizadas, no se hallaron impactos ni otros indicios balísticos en el colectivo ni en la zona donde se indicó que habría sucedido el supuesto disparo de arma de fuego.

Mediante análisis de cámaras de seguridad de las inmediaciones de ese lugar, se identificó el vehículo y a su conductor. Cuando fueron a entrevistarlo, se trataba de un hombre de 36 años que manifestó desempeñarse como chofer de Uber y haber sido despedido anteriormente de la empresa de transporte.

La Fiscalía dispuso su correcta identificación y la continuidad de las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.