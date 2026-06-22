Conductor ebrio chocó con una pala cargadora y provocó daños en siete vehículos en Concordia

Un grave incidente vial se registró este lunes por la tarde, dejando como saldo varios vehículos dañados y personas lesionadas en Concordia.

De acuerdo con información extraoficial, un hombre de 47 años que conducía una pala cargadora bajo los efectos del alcohol protagonizó una serie de colisiones que afectaron al menos a siete vehículos.

El conductor circulaba por calle Presidente Illia en sentido oeste-este cuando, al llegar a la zona del barrio El Silencio, perdió el control de la maquinaria e impactó contra dos camionetas que se encontraban estacionadas sobre la vía pública. El episodio continuó provocando daños en otros vehículos y dejó personas con lesiones de distinta consideración.

Luego, el hombre continuó su marcha por Presidente Illia y tomó Paula Albarracín de Sarmiento. Allí colisionó contra otros vehículos estacionados: un Fiat Siena, un Chevrolet Sonic, un Renault Laguna, un Toyota Corolla y una Chevrolet S-10.

Finalmente, el conductor ingresó por Gregoria Pérez, donde vecinos de la zona lograron detener la marcha de la maquinaria. El sujeto fue reducido hasta la llegada del personal policial, que procedió a su detención. Según se supo, el hombre tenía 1,7 g de alcohol en sangre.

Con información de El Entre Ríos y Concordia Policiales.