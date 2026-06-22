Hallaron con vida al paranaense buscado tras el abandono de un auto sobre el puente Colastiné

Fuentes vinculadas al operativo señalaron que el hombre fue encontrado lúcido, consciente y sin lesiones visibles. Tampoco presentaba signos evidentes de haber sufrido heridas durante las horas en que permaneció desaparecido.

No obstante, por protocolo médico y judicial, se dispuso su traslado al centro asistencial para una evaluación integral de su estado de salud.

Mientras tanto, efectivos policiales aguardaban poder entrevistarlo para intentar reconstruir lo ocurrido desde que abandonó su vehículo sobre el puente.

Hasta el momento, persisten varios interrogantes. Los investigadores no lograron establecer aún si el hombre efectivamente se arrojó al agua desde el viaducto o si descendió por sus propios medios y luego se desplazó caminando a través de la zona de islas hasta llegar al lugar donde finalmente fue encontrado.

Investigación en curso

Tampoco trascendieron explicaciones sobre los motivos que derivaron en su desaparición.