Hallaron con vida al paranaense buscado tras el abandono de un auto sobre el puente Colastiné

Luego de varias horas de incertidumbre, rastrillajes y una intensa búsqueda que movilizó a distintas fuerzas de seguridad, este lunes por la mañana apareció con vida el hombre oriundo de Paraná cuyo automóvil había sido hallado abandonado sobre el puente de Colastiné Sur, en la ruta nacional 168.
De inmediato, el testigo dio aviso al sistema de emergencias 911, lo que permitió activar una rápida intervención de personal de Prefectura Naval Argentina.
Poco después, una embarcación de la fuerza llegó hasta el sector y trasladó al hombre hacia la zona de la ruta 168, donde aguardaba una ambulancia para su derivación al Hospital José María Cullen.
Fuentes vinculadas al operativo señalaron que el hombre fue encontrado lúcido, consciente y sin lesiones visibles. Tampoco presentaba signos evidentes de haber sufrido heridas durante las horas en que permaneció desaparecido.
No obstante, por protocolo médico y judicial, se dispuso su traslado al centro asistencial para una evaluación integral de su estado de salud.
Mientras tanto, efectivos policiales aguardaban poder entrevistarlo para intentar reconstruir lo ocurrido desde que abandonó su vehículo sobre el puente.
Hasta el momento, persisten varios interrogantes. Los investigadores no lograron establecer aún si el hombre efectivamente se arrojó al agua desde el viaducto o si descendió por sus propios medios y luego se desplazó caminando a través de la zona de islas hasta llegar al lugar donde finalmente fue encontrado.
Investigación en curso
Tampoco trascendieron explicaciones sobre los motivos que derivaron en su desaparición.
El caso había comenzado a tomar notoriedad durante la noche del domingo, cuando Gendarmería Nacional localizó un Volkswagen Gol Trend gris, cerrado y sin ocupantes, sobre el puente de Colastiné Sur. Dentro del automóvil permanecían un teléfono celular y una billetera, mientras que sobre el parabrisas había una nota con la palabra "SOS" y números telefónicos que permitieron contactar a familiares del propietario.
Fuente: El Litoral.