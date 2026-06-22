La Policía Federal detuvo a un hombre por explotar laboralmente a un grupo de trabajadores rurales

La explotación laboral se detectó en un campo en la localidad de La Criolla, Departamento Concordia.

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), a través de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional referente al combate contra la trata de personas, arrestaron a un hombre por el delito de “explotación laboral” en el Departamento Concordia.

La presente causa tuvo su origen como consecuencia de una denuncia, mediante la cual se alertaba acerca de un grupo de trabajadores que se hallaban siendo explotados laboralmente en un campo ubicado en la localidad de La Criolla, ciudad entrerriana de Concordia.

En ese marco, el 6 de junio del corriente año la Fiscalía Federal de Concordia a cargo del Dr. Francisco José Bernhardt convocó a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Concordia, a los fines de investigar el correspondiente caso.

Por consecuencia, los agentes de la PFA desarrollaron distintas tareas investigativas y certificaron la veracidad de la denuncia: establecieron fehacientemente que los empleados de ese lugar se encontraban en pésimas condiciones tanto laborales como de vida; alojándose en construcciones inconclusas y sin acceso a servicios básicos como el agua o calefacción. Asimismo, se determinó que ninguno de los damnificados contaba con registro ni cobertura social alguna.

Con estas pruebas aportadas, el Juzgado Federal de Concordia que conduce la Dra. Analía Ramponi ordenó la ejecución del respectivo allanamiento. Acto seguido, los funcionarios policiales ingresaron al citado predio y lograron la detención del responsable, se sostuvo en un comunicado de prensa de la Policía Federal Argentina.

Durante el transcurso del procedimiento, se incautaron un revólver calibre 22, una escopeta calibre 16x70, una carabina 16, cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo en billetes de baja denominación, cuadernos con anotaciones y documentación de relevancia para la judicatura.

El detenido, de nacionalidad argentina y mayor de edad, quedó a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley 26.364 (“Trata de personas con fines de explotación laboral”).