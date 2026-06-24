Allanaron un quiosco de venta de drogas en Maciá: un detenido

La Policía de Entre Ríos informó que se realizaron dos allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en la ciudad de Gobernador Maciá, en el marco de una investigación llevada adelante por la División Drogas Peligrosas de Tala y por disposición del Juzgado de Garantías.

Como resultado de los procedimientos, se identificó a seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, y además fue aprehendido un hombre de 36 años de edad.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron $253.900 en efectivo, cuatro teléfonos celulares, una balanza digital de precisión y 5,4 gramos de cogollos de cannabis sativa.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes, informaron desde la Jefatura Departamental Tala.