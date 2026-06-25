Detuvieron a un narcodelivery con casi dos kilos de marihuana en pleno centro de Paraná

A raíz de la información que obtuvo personal de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía provincial, se montó un operativo en el microcentro de la ciudad de Paraná donde detuvieron a una persona con casi dos kilos de marihuana.

El procedimiento se desarrolló entre las 20 y 22 de este miércoles, en calles San Martín y España. Hasta allí llegó un joven en una moto con una mochila. Los investigadores, con la información de que se iba a realizar una transacción en ese lugar, identificaron a esa persona que aparentaba estar trabajando como delivery, y a una mujer que lo acompañaba.

El aparente motomandados mostró voluntariamente la mochila y los policías observaron en su interior dos paquetes rectangulares envueltos con cinta de embalar, característicos de los ladrillos de droga. El test comprobó que era marihuana y su pesaje arrojó que era 1,9 kilogramos.

Intervino la Unidad de Investigación y Litigación, a cargo de Clarisa Aiello, quien dispuso el secuestro de la droga, el traslado de la mujer para su correcta identificación y la detención del hombre que transportaba la mochila, quien quedó alojado en la Alcaidía por narcomenudeo.