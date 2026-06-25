El jefe de Policía informó que llevan secuestrados “2.300.000 dosis de cocaína y 2.100.000 dosis de marihuana”

El secuestro en materia de lucha contra la droga en la actual gestión equivale a casi 50 millones de dólares que ahora están fuera del circuito ilegal, destacó el jefe de la Policía, Claudio González.

La Policía de Entre Ríos atraviesa un proceso de transformación institucional que busca combinar profesionalización, control interno y cercanía con la comunidad en un contexto marcado por el avance del narcotráfico y nuevas expresiones de violencia social.

En el programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9 Litoral), el jefe de la Policía, Claudio González, defendió las reformas impulsadas en la formación de la Fuerza, confirmó que crecieron las cesantías y exoneraciones por faltas graves y reveló que durante sus 31 meses de gestión se concretaron más de 3.000 procedimientos vinculados al narcomenudeo y causas federales. “Siempre fue mi política personal e institucional hacer cambios, pero cambios de fondo”, sostuvo.

El comisario general explicó que la institución actualizó los perfiles psicológicos de ingreso, incorporó nuevas evaluaciones vinculadas a la capacidad de liderazgo y tolerancia a la frustración, y fortaleció los mecanismos de acompañamiento para el personal en actividad. “No nos quedamos con los test de evaluación de ingresos, sino en la contención permanente”, afirmó al describir el trabajo de un observatorio integrado por 27 profesionales de la salud mental.

En materia disciplinaria, reconoció un aumento de los sumarios administrativos y confirmó que también crecieron las cesantías. Según indicó, las sanciones estuvieron vinculadas principalmente a “faltas graves, abuso, cuestiones de violencia o algún delito, obviamente, o causas de corrupción”. Para González, el control interno constituye una herramienta indispensable para preservar la credibilidad de la institución ante la sociedad.

La lucha contra el narcotráfico ocupó otro de los capítulos centrales de la entrevista conducida por Daniel Enz. En este tema, González reiteró que Entre Ríos continúa siendo una provincia de tránsito para las organizaciones criminales y defendió el fortalecimiento de los controles sobre rutas y corredores estratégicos. Como balance de gestión, informó que la Policía secuestró el equivalente a “2.300.000 dosis de cocaína y 2.100.000 dosis de marihuana”, cifra que estimó en unos 50 millones de dólares fuera del circuito ilegal. “El que se dedica a la droga utiliza distintas estrategias”, advirtió, al tiempo que confirmó que existen investigaciones en marcha sobre posibles vínculos entre efectivos policiales y estructuras narco.

Más allá de las estadísticas, el jefe policial reivindicó una concepción de seguridad basada en la proximidad con los vecinos. “Hoy, si necesitás algo, llamás a la Policía”, resumió. Y recordó una experiencia desarrollada en un barrio de Paraná donde la Banda de Música de la Fuerza reemplazó por unas horas la imagen habitual del patrullaje: “La semana anterior al patrullero lo veían con una escopeta; ahora miraban al policía con un instrumento musical”. Para González, ese cambio cultural forma parte de una estrategia tan importante como los operativos y los procedimientos: construir una policía más profesional, pero también más cercana a la comunidad.

-Usted estuvo cinco años a cargo de la formación de toda la oficialidad y de buena parte del personal subalterno que hoy está en la calle. ¿Qué cambió en los planes de estudio y en los filtros de ingreso bajo su gestión? ¿Cambió algo o prefirió dejar todo como estaba?

-No, no. En realidad, siempre fue mi política personal e institucional hacer cambios. Pero, cambios de fondo y que tengan razón de ser en la forma de la preparación, de la capacitación, del entrenamiento. Pero, no solo cuando fui director. Cuando fui director comenzó lo que tenía que ver el cambio de los perfiles psicológicos que son los perfiles laborales, que eso viene del año 2003. Esto es reciente, y esta incorporación de este año, los test profesionales que se van a realizar han tenido modificaciones. Esas modificaciones tienen que ver con lo cognitivo, con la capacidad de las personas de poder liderar, la frustración… Necesitamos tener evaluaciones… insisto… del 2003 al 2026. Hemos actualizado con los profesionales de la psicología de la institución y del servicio Penitenciario poder, acorde al contexto social, a la realidad de hoy, a hacer una preselección y una selección en lo que tiene que ver con el ingreso del personal policial. Esto tiene que ver en el hoy y hacia el futuro, obviamente.

- ¿Qué lugar ocupan hoy en horas y en contenido las materias de Derechos Humanos, uso racional de la fuerza y violencia de género en la currículas de la escuela?

-Es fundamental, y quiero agregar, que también en esta gestión como jefe de Policía se cambió… no me quiero desviar el tema… pero, aprovecho la oportunidad… el uso de la fuerza. Con la incorporación del nuevo armamento se estableció un nuevo protocolo, y ahora, del año ´98, hay un reglamento, un protocolo que tiene que ver con los internos que están en las Alcaidías, en el cual no contemplaba ni siquiera lo que es la salud mental, una persona mayor de edad o una señora que estuviera embarazada. Bueno, esto es una primicia que les doy, que sale para la aprobación del Ministerio de Seguridad y Justicia. Es decir, que vuelvo a remarcar que siempre la intención -como institución- con un equipo de trabajo, es modificar y actualizar sobre todos los protocolos de intervención para darle herramienta al funcionario policial que está trabajando en la calle, obviamente.

- ¿Existen mecanismos de evaluación psicológica periódica después del egreso, o el control termina en la escuela? Lo decimos por los casos trágicos de decisiones personales que se conocieron en este último tiempo vinculados con el personal policial. Hay un seguimiento

-También se ha modificado en razón que no nos quedamos con los test de evaluación de ingresos, sino en la contención permanente, lo que son los estudiantes, y en la formación del personal policial. A ver, más allá de un primer convenio que se firmó con el Colegio de Psicólogos, acabamos rubricar porque hubo un cambio de gestión, otro convenio por el cual el personal policial puede acceder a un beneficio de un 20% menos con profesionales de la salud que no sean funcionarios policiales. Pero, a su vez, dentro de la institución nosotros tenemos 27 profesionales que… no sé si vale el término, pero se creó un Observatorio. Ese observatorio, ¿cuál es la función? Es que uno tiene la misión y la función de llevar adelante la política institucional, pero es un área que yo no la manejo y por eso tengo los profesionales. Ese equipo de trabajo es el que delinea las políticas institucionales que tiene que ver la salud mental en cuanto a la manera de contención, en cuanto a las capacitaciones, en cuanto al abordaje, para hacer ese acompañamiento en la diaria, en lo cotidiano, y durante la carrera policial, obviamente.

- ¿Cuántos sumarios lleva abierto hoy la Dirección de Asuntos Internos contra personal en actividad? ¿Y cómo se reparten por tipo de falta? Corrupción, uso de fuerzas, faltas administrativas.

-No tengo el número preciso. Pero se la haré llegar, obviamente.

- ¿Usted considera que han crecido? ¿Ha visto un crecimiento de sumarios?

Sí. Hay un crecimiento en relación con la sustentación de actuaciones administrativas que tiene que ver con no causar un daño al funcional policial, sino una herramienta administrativa para establecer lo sucedido, sea por una cuestión de corrupción, sea por una cuestión de violencia de género o por una cuestión de una falta. Por eso, es que la Dirección de Asuntos Internos ante un episodio toma inmediata intervención porque es una herramienta que tiene la institución para dar respuesta también a la sociedad.

- ¿Y cesantías y exoneraciones? ¿Ha habido muchas? ¿Crecieron?

- ¡Crecieron!

-Y la mayoría por qué sucedieron.

-Por faltas graves, por abuso, por cuestiones de violencia, fundamentalmente, o por algún delito, obviamente, o causa de corrupción. Pero, básicamente, hemos tenido funcionarios que han incurrido en abusos.

-En 2024 usted declaró públicamente que “Entre Ríos tiene la ubicación ideal para el narcotráfico”. ¿Qué significa eso en términos operativos? ¿Dónde está la vulnerabilidad real, en los puertos, en la Hidrovía, en las rutas?

-En realidad, en esa declaración, que ni bien asumí la gestión, fue el primer programa de televisión que asistí. Siempre, inclusive, lo hablamos con el señor ministro. Entre Ríos es un lugar de tránsito. Por eso es que se ha fortalecido lo que tiene que ver dentro de la jurisdicción y la competencia de la Policía de Entre Ríos, lo que tienen que ver los distintos puestos camineros. Por eso también el éxito y el abordaje en lo que tiene que ver con el narcotráfico. También es sabido que personal policial ha detectado el tráfico y se han incautado distintos cargamentos de público conocimiento, ya sea por una vía aérea o a través de una incursión, o utilizar la parte náutica.

-Estaba viendo que en octubre del del año pasado usted informó que en ese semestre se habían incautado 438 kilos de cocaína y 316 de marihuana. ¿Tiene el dato actualizado de lo que se ha incautado en lo que va del 2026?

-Sí, sí. Creo que, porque una de las preguntas es, o que nos podemos hacer, ¿qué hace la Policía de Entre Ríos en cuanto al abordaje del narcotráfico? Creo que esto tiene que ver con una articulación de una política de Estado, una política institucional, la articulación con la Justicia. En lo que va en este período, que yo voy como jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, que son 31 meses de gestión, llevamos 3.000 procedimientos que tienen que ver con narcomenudeo y la intervención de causas federales. En ese desglose de intervención de causa, 2-779 han sido por narcomenudeo, y 36 causas federales, que han derivado en 268 allanamientos. Pero, para cuantificar lo que tiene que ver con el trabajo de la Policía de la provincia de Entre Ríos…

-Hasta ahora no nos ha dicho la variación de la cantidad de kilos incautados.

-Se lo voy a decir en dosis para que sea algo más de impacto. La cantidad de dosis secuestrada en estos 31 meses es de 2.300.000 dosis de cocaína. En lo que respecta a marihuana, 2.100.000. Si lo cuantificamos en dinero, son 50.000.000 de dólares por el cual la Policía de Entre Ríos ha hecho el abordaje en el territorio en lo que tiene que ver, ya sea producto del narcotráfico o del microtráfico. Es más, en esto de las metodologías o de las formas, indudablemente, el que se dedica a la droga utiliza distintas estrategias, se fortifica, por eso el derribo de búnker. Pero, también esas metodologías que tienen que ver con el manejo del delivery. Por ejemplo, hace unos minutos, alrededor de las 20 horas, se lo doy como premisa también, a través de una información que arriba al área de Drogas Peligrosas tomamos conocimiento de una posible transacción con el sistema de vigilancia…

-En la peatonal…

-Sí, en San Martín y España. A las 20 horas, un lugar de mucha concurrencia, de muchas personas que se dedican al delivery. Creo que es oportunidad de estas personas para esa comercialización y, bueno, se pudo incautar un kilo 900 y un poco más de gramos de marihuana, la identificación de una mujer mayor de edad, la detención de un hombre también mayor de edad, de aquí de la ciudad de Paraná, y la incautación de un teléfono celular.

-El aterrizaje de la avioneta boliviana en Ibicuy en enero de 2025, con casi 400 kilos de cocaína, fue detectado por un vecino, no por inteligencia policial. ¿Qué capacidad real de detección tiene la Fuerza sobre los campos y pistas clandestinas de la provincia?

-Bueno, en realidad, nosotros no tenemos los radares, lo que tiene que ver con el sistema nacional. Pero, bueno, hemos establecido que, ante cualquier avistaje, porque ha habido, indudablemente, se hace un seguimiento y se hace un reporte. De ese modo, nosotros comunicamos también a las autoridades nacionales, y se trata de verificar en terreno si esa aeronave tuvo algún desperfecto, aterrizó o bien vulneró cualquier tipo de radar. Días pasados hubo una alerta que, a través de Gendarmería Nacional… una aeronave, inclusive, que tenía el plan de vuelo, estaba con matrícula y todo… había tenido un desperfecto, fue localizada y continuó. No todo es narcotráfico lo que vuela.

- ¿Hay personal policial bajo investigación por complicidad o convivencia con organizaciones narco que operan en la provincia? Porque ha habido en períodos anteriores.

-Sí, sí.

-En este en este período.

-Acá hay investigaciones que, no importa si son policías o no lo son. El narcotráfico y lo que es la comercialización o el manejo de la droga no están…

- ¿Pero no aparece personal policial vinculado al mundo narco?

-Hay muchas investigaciones que se están llevando adelante.

- ¿Internas y externas?

-Sí, sí.

¿Cuántos hombres y mujeres tienen la Fuerza en la actualidad?

-Somos 10.500 como número redondo, dentro de los cuales 8.000 están afectados al servicio efectivo de Seguridad, un 20% son administrativos, recordando que nuestro espacio de trabajo, nuestras geografías son más de 78.000 kilómetros cuadrados: Tenemos 323 dependencias entre Comisarías y Subcomisarias. Ese es el despliegue territorial.

-Cuando uno va monitoreando año a año, se encuentra con esa situación de que la mayoría de las veces hay más aspirantes para ser Policía que el cupo correspondiente. ¿Esto ha ido creciendo?

-Sí. Sucede este año que, aprovecho para decir que continúan hasta fin de mes, la preinscripción…

-Pero, nos puede dar un número.

-Cinco mil aspirantes para un ingreso de lo que sería el 10%.

-Esto pasa también en Santa Fe, en Corrientes. Ustedes lo van monitoreando…

-Sí, sí. En la mayoría de las Fuerzas es que la cantidad de gente que accede a los perfiles es el promedio, inclusive muchas veces menor.

-Recordamos que alguna vez que lo hemos entrevistado cuando usted era director de Institutos de formación que nos sorprendió el dato de que había personas que eran profesionales -abogados, por ejemplo-, que preferían entrar como Agentes.

-Sí, sí. En este caso, es lo menor. Sí, lo que se nota… a ver… la carrera que eligen de por sí es la carrera de Agente de Policía por el lapso que son 9 meses, no así el cursado de oficiales, que son 3 años más la licenciatura. Hoy se nota que no existe ese grado de profesionalismo o de carreras universitarias que ingresen a nuestros institutos. Eso está pasando. O lo que tiene que ver con un oficio.

- ¿Cuánto va midiendo usted, como jefe de más de 10 mil Policías, la realidad social de la provincia, la necesidad de tener un Policía más sensible y comprometida en la calle, con la gente que sale a diario a buscar comida en la basura o a pedir por la vía pública?

-Si algo tiene esta gestión es que es una gestión de puertas abiertas, que se puede hablar. Si bien hay una estructura institucional en línea, creo que nosotros, que tenemos un poco más de años, nos criamos con el “pórtate bien sino te lleva la Policía”. Hoy, si necesitás algo, “llamas a la Policía”. Creo que ahí también se marca un poco la diferencia. También, hoy nos encontramos… la presencia territorial en un barrio puede ser un grupo especial, pero porque la problemática así lo implica. Puede ser un patrullero, puede estar la Banda de Música. Tal ha sido el cambio que hemos vistos distintas actividades de funcionarios policiales que festejan, o los chicos, así como en su momento tenían los Power Rangers o la figura de Messi. Hoy la escena del cumpleaños es un patrullero y los funcionarios policiales. Y se ha visto muchas veces el policía que llega… esto no tiene que ver con clases sociales… Llega y comparte ese momento de felicidad con la familia, con los funcionarios policiales. Creo que es un avance que tenemos como institución en esto de estar con la gente, acercarnos con la gente, y que la gente nos vea de modo diferente, que no solamente que nos vea en el barrio. Yo siempre marco una situación. Una vez, en esto de las políticas institucionales que llevamos adelante con el ministro (Néstor Roncaglia), en un barrio había cierta dificultad. Fuimos con la Banda de Música, la gente no se acercaba, aquí en la ciudad de Paraná. Después de 30 minutos que estaba la banda tocando sola la música, se empezaron a acercar. Se acercó el patrullero, empezaron los chicos. En esa semana no hubo delitos. No sé si por el gesto o la empatía o la forma. El día anterior, la semana anterior, al patrullero lo veían con una escopeta, y ahora miraban al policía con un instrumento musical. Creo que tiene que ver con eso de la estrategia de acercarnos.

-Nos choca y se lo hemos dicho en varias oportunidades que cuando interceptan a alguien de la calle que va con un bolsito, lo ponen contra la pared, uno o dos policías, y de golpe aparecen 5 patrulleros, 6 motos y 10 policías más. Cuando no se precisa esa grandilocuencia ante una persona que está sola.

-Sí, sí. Anoche, por ejemplo, pasó un episodio aquí en la plaza, donde por las noches hay grupos de Sumas de Voluntades alimentan a personas. En un momento hubo un pleito y un chico sacó un arma blanca y quiso lesionar a las personas. Eso fue contenido. Lo que se trabaja a diario que, por suerte, no lo pierde la policía, esto que no pasa a ser brutalidad policiaca, sino que tiene que ver con ese espíritu de cuerpo de donde hay un policía, va el otro. Hoy tratamos de controlar porque tenemos tecnología para que, si varios recursos van al lugar de poder disponer de la Sala, retirarte del lugar. En esos trabajamos permanentemente para que no suceda. ¿Por qué? Porque también esa congregación de unidad o recursos hace que dejemos desprotegidos tal vez a otro sector.

-Cuánto le preocupa las situaciones de violencia que se registraron hace escasas semanas en escuelas barriales de Paraná, ¿y cómo lo van trabajando con maestros y directivos escolares?

-Sí, en verdad, esto surge por un desafío de las redes sociales. Es algo que nosotros vemos que pasa en otros en otras partes del mundo. Se trabajó rápidamente con el Consejo General de Educación, con el área de Minoridad, con el Fiscal. Automáticamente tomamos una intervención pronta en cuanto al abordaje, pero también en cuanto a las capacitaciones. Se apuntó a que esa capacitación no sea únicamente de la Policía, sino de manera interdisciplinaria. Y pongo también en relevancia en esto de la capacidad de la Policía de Entre Ríos, que ante un episodio que fue alertado por el FBI, rápidamente se advirtió, se puso en resguardo a la comunidad educativa, se hicieron las diligencias pertinentes. Por suerte, nada tuvimos que lamentar, y, bueno, creo que es una forma también de trabajar y mostrar el profesionalismo que tiene la Policía de Entre Ríos. Y si me permiten, quiero marcar algo también. En esto de la capacitación que me preguntaban: acaba de llegar una funcionaria que estuvo dos meses en Ecuador, que se capacitó en lo que tiene que ver una formación en esto del intercambio. Es decir, que siempre… no solo que nos retroalimentamos con lo que a diario vivimos, sino que tratamos de recibir experiencias que, indudablemente, es totalmente diferente, porque inclusive esta oficial que, cuando estaba allí, a partir de las 18 horas no podían salir porque vivían en lo que tiene que ver con un Estado de Sitio por el tema de la convulsión de la realidad del país.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 24 de junio de 2026