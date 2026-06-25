Ibicuy: murió un trabajador de una papelera aplastado por una máquina

Un trabajador de 52 años falleció durante la madrugada de este jueves luego de sufrir un accidente laboral en la planta de una papelera ubicada en Ibicuy.

Según informó la Policía, alrededor de la 1:50 de la madrugada de este jueves recibieron un llamado desde la empresa para solicitar asistencia, ya que uno de los empleados había sufrido un accidente y no lograban comunicarse con el servicio de emergencias. Se trata de la Papelera de la Mesopotamia S.A.

Minutos más tarde, desde el Hospital Behring requirieron la presencia de la médica policial debido a que la persona había ingresado sin signos vitales.

Según el porte policial del hecho, al llegar al lugar, los efectivos constataron que el trabajador, identificado como Mario Amadeo Ríos, de 52 años, había quedado atrapado en una máquina de prensa. El hombre ya se encontraba fallecido, publicó Ahora.

La Justicia y personal policial iniciaron actuaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.