Salió de terapia intensiva el menor que fue atropellado en Chajarí por un hombre que conducía ebrio

Tras cumplirse 11 días de su internación, Juan Cruz salió de la sala de terapia intensiva y fue pasado a una habitación común. La buena noticia la dio su propia madre, Daiana Cornaló, quien, además, contó que su hijo continúa con una favorable evolución también desde lo emocional, luego del grave siniestro vial que sufrió.

Asimismo, Daiana comentó que el niño sufrió la fractura del fémur de una de sus piernas y que aún no tienen fecha confirmada para la cirugía. Además, confió que la lesión padecida en el cráneo no requerirá intervención quirúrgica. El grave accidente ocurrió el sábado 13 de junio alrededor de las 18:45, sobre 1° de Mayo al 2691, en Chajarí.

De acuerdo a la información policial, una camioneta Mitsubishi 4x4 cabina doble, conducida por un hombre mayor de edad, impactó contra el niño, provocándole un traumatismo encéfalo craneano grave y una fractura de fémur.

Tras el hecho intervino la fiscal de turno, Carolina Ezpeleta, quien dispuso la detención del conductor, que fue alojado en la comisaría N° 1 de Chajarí.

Según se informó oportunamente, el hombre de 43 años, registró 2,25 gramos de alcohol por litro de sangre, al momento del siniestro. Además, se indicó que se retiró del lugar y regresó posteriormente, manifestando que no había advertido haber atropellado a un menor.

Posteriormente recuperó la libertad durante el mediodía del domingo, mientras continúa vinculado a una causa judicial por lesiones culposas.

Fuente: Diario Río Uruguay