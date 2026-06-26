Allanamientos en Paraná: recuperaron gran cantidad de aperos, cuchillos y adornos criollos robados en un campo

La Policía de Entre Ríos recuperó la totalidad de los objetos robados durante un allanamiento realizado en dos viviendas de Paraná, en el marco de la investigación por un robo ocurrido días atrás en una casa de la zona rural de Pueblo Brugo. Además, dos hombres fueron identificados y quedaron supeditados a la causa.

El hecho había ocurrido el domingo pasado, cuando desconocidos aprovecharon la ausencia del propietario, un hombre de 53 años, para ingresar a la vivienda tras forzar una puerta. Del lugar sustrajeron distintos elementos antiguos de importante valor económico y sentimental, entre ellos adornos de cuero y metal pertenecientes a monturas, estribos y cuchillos.

Durante la investigación, personal de la División Robos y Hurtos, con información aportada por efectivos de la Comisaría de Pueblo Brugo, detectó que algunos de los objetos robados eran ofrecidos a la venta en un grupo de compra y venta en redes sociales.

Con la colaboración del área de Cibercrimen, los investigadores lograron identificar al presunto vendedor de los elementos, lo que permitió avanzar con la causa.

Con autorización de la Unidad Fiscal de Atención Primaria, este jueves se realizaron dos allanamientos en viviendas de los barrios Toma Nueva e Ilia, de Paraná. En los procedimientos se recuperó la totalidad de los objetos denunciados como robados y también se secuestró cartuchería de escopeta y municiones calibre 9 milímetros.

Además, fueron identificados dos hombres mayores de edad, quienes quedaron supeditados a la investigación mientras continúa el avance de la causa.