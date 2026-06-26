Aplicaron 25 días de prisión preventiva al maquinista que provocó graves destrozos en Concordia

Pasado el mediodía de este viernes se llevó adelante en los Tribunales de Concordia la audiencia de prisión preventiva del conductor de la pala mecánica, quien quedó imputado tras protagonizar un grave episodio en el que, al mando de una maquinaria pesada destinada a trabajos, provocó importantes daños materiales a 8 vehículos, hirió levemente a 3 de sus ocupantes y causó daños en distintas arterias de la ciudad.

Finalmente, la Justicia de Concordia redujo este viernes de 45 a 25 días de prisión preventiva para César Rodríguez, el hombre de 47 años imputado por los importantes daños ocasionados a varios vehículos mientras conducía una maquinaria pesada.

El juez de Garantías Mauricio Guerrero resolvió hacer lugar al pedido de prisión preventiva por un plazo de 25 días, aunque lo redujo de los 45 días que solicitó la fiscalía. Además, dispuso que el imputado sea sometido a una evaluación psicológica y psiquiátrica a cargo del servicio de Salud Mental del Hospital Felipe Heras, con el objetivo de determinar su estado de salud mental.

Rodríguez fue imputado por los delitos de lesiones graves en grado de tentativa, daño agravado, daños reiterados y resistencia a la autoridad, en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal.

Durante la audiencia, la representación del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo de las doctoras Natalia Conti y Macarena Mondragón, mientras que la defensa fue ejercida por el abogado Mariano Giampaolo.

Tras conocerse la resolución judicial, Giampaolo, valoró la decisión judicial de reducir el plazo inicialmente solicitado para la prisión preventiva. «Vemos como positivo y humano, por parte del juzgado, la reducción a más de la mitad de la prisión que en principio estaba pensada para 45 días»

No obstante confirmó a este medio que la defensa evalúa presentar una apelación contra la medida cautelar. «Estamos evaluando la apelación de la decisión, porque tenemos la concepción de que la regla es la libertad de los ciudadanos y la excepción es la prisión preventiva. Creemos que en este caso no se trata de una persona potencialmente peligrosa para la sociedad, tampoco que se pueda dar a la fuga ni que vaya a entorpecer la investigación», sostuvo el letrado.

Asimismo, el defensor aseguró que el hecho debe analizarse en el contexto de las condiciones laborales que atravesaba su cliente. «Es el caso de un trabajador explotado, con más de 12 horas de trabajo manejando maquinaria pesada, más una hora para ir al trabajo con la máquina y otra hora para regresar, con falta de registración en algunos períodos y sin cobertura de ART, (que es justamente en seguro de riesgo que tendría que haber detectado con mínimas inspecciones el estado de salud de este trabajador) Es un combo de situaciones que hace que el trabajador tenga un brote como el que tuvo», concluyó.

Fuente: El Concordiense