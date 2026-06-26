Volcó una camioneta en uno de los puentes de la ruta 174 que une Victoria y Rosario

Una camioneta volcó durante la mañana de este viernes en el enlace vial Rosario-Victoria, a la altura del kilómetro 34 sobre el puente La Camiseta. El conductor no habría sufrido lesiones de gravedad y el tránsito debió ser ordenado de manera preventiva en la zona.

Según informaron fuentes policiales, el conductor de la camioneta Ford Ranger, domiciliado en el 5° Cuartel de Victoria y que viajaba desde Rosario a Victoria, no sufrió lesiones pese al impresionante accidente. Tampoco habría otros vehículos ni personas involucradas en el siniestro.

Tras el vuelco, el utilitario quedó parcialmente atravesado sobre la doble línea amarilla, por lo que se implementó un operativo para señalizar el sector y ordenar la circulación mientras se trabajaba en el lugar.

El vehículo sufrió un desperfecto en el sistema de dirección, lo que habría provocado el desprendimiento de una de sus ruedas y la posterior pérdida de control.