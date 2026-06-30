Estafa con un crédito de casi $3 millones: allanamiento y secuestro de pruebas en La Paz

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental La Paz llevó adelante un allanamiento en el marco de una investigación por el supuesto delito de estafa, iniciada tras la denuncia de un hombre de 63 años.

Según la investigación, una mujer se habría presentado como representante de una empresa de servicios y obtuvo datos personales, documentación e imágenes de la víctima, informaron desde la Departamental La Paz de Policía. Con esa información, presuntamente gestionó de manera fraudulenta un préstamo cercano a los tres millones de pesos, cuyo dinero fue acreditado en una cuenta que el damnificado desconocía.

En cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Garantías y Transición, los efectivos realizaron un allanamiento en una vivienda de la ciudad de La Paz, con resultado positivo.

Durante el procedimiento secuestraron una motocicleta, un televisor, una estufa eléctrica, un secador de cabello, una rasuradora, un teléfono celular, tarjetas de débito y documentación de interés para la causa, entre ella constancias vinculadas con el préstamo investigado.

La causa continúa bajo las directivas de la Fiscalía de La Paz, mientras que la persona investigada permanece supeditada al proceso judicial pero en libertad.