La Policia realizó un megaoperativo en Buenos Aires por los millonarios robos ocurridos en Chajarí

En el marco de una compleja investigación por millonarios robos bajo la modalidad “boqueteros”, una comisión policial de la Jefatura Departamental Federación (comisaría Chajarí) llevó a cabo este lunes un masivo despliegue operativo en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los procedimiento fueron ordenados mediante exhorto por el Juzgado de Garantías de Chajarí, en relación a dos grandes golpes delictivos que damnificaron a comercios locales entre 2024 y 2025.

El “robo del fin de semana” a Mosaico

El expediente principal que impulsó las órdenes de registro sucedió el 10 de enero de 2025, cuando una banda de delincuentes ingresó por la noche al local comercial “Mosaico”, ubicado en la ciudad de Chajarí.

Según la pesquisa, los delincuentes trabajaron minuciosamente durante todo el fin de semana dentro del comercio. Con herramientas específicas, lograron arrancar una caja fuerte empotrada en la pared para luego cortarla por uno de sus laterales, escapando con una importante suma de dinero en moneda nacional y extranjera.

A raíz de los datos recabados por los investigadores policiales, se dispusieron requisas domiciliarias en seis objetivos del Gran Buenos Aires y La Plata, lugares habitados o frecuentados por los sospechosos.

Los operativos fueron en Berazategui, La Plata, Morón, San Martín y Lomas de Zamora. Al irrumpir en las viviendas, las fuerzas de seguridad constataron que tres de los principales imputados en la causa ya se encontraban alojados en distintas Unidades Penitenciarias, cumpliendo condena o prisión preventiva por cometer delitos de similares características.

A pesar de que los cabecillas ya estaban presos, las requisas domiciliarias arrojaron un resultado altamente positivo para la causa, lográndose el secuestro de 43.000.000 de pesos, 1.950 dólares estadounidenses y cuatro teléfonos celulares, que serán peritados para analizar las conexiones de la banda.

Conexión con el atraco a la Axion de 2024

El megaoperativo también buscaba cerrar filas sobre otra causa conexa ocurrida el 14 de junio de 2024. En esa oportunidad, malvivientes con el mismo modus operandi ingresaron por la noche a la estación de servicio Axion, ubicada sobre la Avenida Doctor Casillas de Chajarí, y se llevaron dos cajas fuertes repletas de dinero en efectivo.

En relación a este golpe, la policía entrerriana coordinó un allanamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), precisamente en una vivienda del barrio porteño de San Cristóbal. Si bien este último procedimiento arrojó resultado negativo, los investigadores consideran que los lazos entre ambas causas están prácticamente probados.

La causa continúa su curso judicial a cargo de las autoridades correspondientes, mientras se procesa la información de los celulares secuestrados para determinar si hubo “entregadores” locales o más implicados en la región.

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