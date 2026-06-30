Murió en Paraná un camionero brasileño que había sufrido un choque en la ruta 6

Falleció el camionero brasileño que había resultado gravemente herido tras un choque entre dos camiones ocurrido en la Ruta Provincial 6, en el departamento Tala.

La víctima fue identificada como Faison Cantares Da Silva, de 42 años, quien permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de Paraná desde el día del siniestro.

El siniestro vial ocurrió durante la tarde del jueves 18 de junio, alrededor de las 17, en el kilómetro 163 de la Ruta Provincial 6, a unos mil metros al norte del acceso a Maciá.

Según se informó a Ahora, el impacto fue frontal y tuvo como protagonistas a un camión Volvo con semirremolque de origen brasileño, que circulaba de norte a sur con dos ocupantes, y un camión Scania 112 con acoplado, que transitaba en sentido contrario y era conducido por un joven de 29 años oriundo de Villaguay.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor brasileño sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado inicialmente al Hospital de Villaguay, para luego ser derivado al Hospital San Martín de Paraná.

En tanto, una mujer de 40 años que viajaba como acompañante en el camión extranjero sufrió lesiones leves y fue asistida en el Hospital Falucho de Maciá. El conductor del otro camión también recibió atención médica.

Tras el siniestro, la circulación en la zona quedó totalmente interrumpida debido a que uno de los vehículos quedó sobre la cinta asfáltica.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Maciá, la Brigada de Prevención de Delitos Rurales, personal de Seguridad Vial Tala, Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios de Maciá y Rosario del Tala, además de Policía Científica y servicios de emergencia.