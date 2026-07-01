En un allanamiento por presunto narcotráfico, detuvieron a siete personas en Paraná

La Dirección General de Drogas Peligrosas llevó adelante un allanamiento en el barrio Lomas del Mirador II de Paraná. Se detuvo a siete personas y se procedió a desarticular otro eslabón de una organización familiar investigada desde los operativos realizados en marzo y mayo de este año.

La medida judicial fue ejecutada por personal de la División Operaciones, con la colaboración de la Compañía de Operaciones Especiales y bajo las directivas de la Unidad Fiscal Especializada, a cargo del Dr. Santiago Alfieri, con autorización del Juzgado de Garantías N.º 7.

El allanamiento se realizó en la vivienda de familiares del principal investigado, quien permanece con prisión preventiva por una causa de narcomenudeo.

La investigación continuó y permitio detectar nuevos indicios sobre la continuidad de la actividad ilícita y la posible participación de otras personas vinculadas al entorno del principal sospechoso.

Los resultados fueron contundentes: siete personas quedaron detenidas, mientras que otras dos fueron correctamente identificadas. Además, secuestraron 863 envoltorios de cocaína listos para su comercialización, un ladrillo y dos trozos compactos de marihuana, con un peso de 1,790 kilogramos, 334.900 pesos en efectivo, siete teléfonos celulares, dos notebooks, televisores, dispositivos de almacenamiento, una balanza de precisión, cámaras de seguridad, recortes utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes y otros elementos de interés para la causa.

Este procedimiento representa la continuidad de una investigación compleja que ya había permitido desarticular puntos de venta de drogas en el mismo barrio y detener a integrantes de la organización.

La Policía de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Drogas Peligrosas y en permanente coordinación con la Fiscalía Especializada, reafirma su compromiso de sostener investigaciones profundas y de largo alcance, orientadas a desarticular organizaciones dedicadas al narcomenudeo.