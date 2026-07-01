Golpe al clan narco del "Puti" Páez del barrio Lomas II: siete detenidos con cocaína, marihuana y dinero

La investigación del búnker narco de uno de los pasillos del barrio Lomas del Mirador II de Paraná se extendió en las últimas semanas y culminó al atardecer de este martes con un nuevo allanamiento: en una vivienda secuestraron cocaína, marihuana y dinero, y detuvieron a siete personas. Se trata del grupo familiar del dueño del búnker, detenido a fines de mayo, Brian “Puti” Páez. En total, suman 11 los arrestados por la venta de drogas en este barrio golpeado por las adicciones y falta de oportunidades.

Biran "Puti" Páez, en la audiencia de prisión preventiva a fines de mayo, frente al fiscal Santiago Alfieri y el juez Eduardo Ruhl.

Tal como informó ANÁLISIS, la investigación a cargo del fiscal Santiago Alfieri, de la Unidad especializada en narcomenudeo, y la Dirección Drogas Peligrosas, comenzó a inicios del año pasado y tuvo distintas etapas, con centro en el búnker que construyeron en un pasillo, ubicado sobre calle Cesario de Quirós, entre Celia Torra y Andrés Longo. El lugar fue allanado en dos oportunidades, derribado a mazazos y vuelto a construir. En mayo, cuando lo estaban construyendo otra vez, con una puerta fortificada y sistema de cámaras de vigilancia, fue la última ocasión. En esos días fue detenido Páez y quedó con 60 días de prisión preventiva.

Al parecer, el negocio se mudó del búnker a la vivienda familiar del Puti, (casa 50, manzana 8 sobre calle Longo, entre Quiroz y Torra) cuyos padres y hermanos, y hasta su abuelo, llevan una vida afectada por el consumo problemático de drogas. Uno de sus hermanos tiene una condena por venta de drogas. Otro es consumidor, pero tiene una relación de respeto con vecinos.

La actividad delictiva continuó en esa vivienda que también habían asegurado con una puerta de hierro y un sistema de video vigilancia con cámaras monitoreadas desde el interior. Esta vez, con nuevos involucrados en las distintas tareas del negocio. Con nuevas evidencias, el fiscal Alfieri solicitó y el Juzgado de Garantías N° 7 de Paraná autorizó el allanamiento, que fue llevado a cabo al atardecer de este martes por Drogas Peligrosas con el Cuerpo de Operaciones Especiales de la Policía.

El resultado fue la detención de siete personas que se encontraban en el interior de la vivienda, y el secuestro de 863 envoltorios de cocaína, un ladrillo y dos trozos compactos de marihuana, con un peso de 1,790 kilogramos, 334.900 pesos, siete celulares, dos notebooks, dos televisores, dispositivos de almacenamiento, una balanza, tres cámaras de seguridad, recortes utilizados para el fraccionamiento de drogas y otros elementos de interés para la causa.