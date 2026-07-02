Hallan sin vida a una mujer en el río Uruguay

Una mujer de 35 años, domiciliada en la ciudad de Colón, fue hallada sin vida este jueves en las aguas del río Uruguay, tras un intenso operativo de búsqueda coordinado por la Unidad Fiscal de Colón y en el que participaron efectivos de Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional. De manera preliminar, el médico forense determinó que la causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio por inmersión.

El procedimiento se inició en horas del mediodía de este jueves, bajo el inmediato conocimiento y la estricta coordinación de la Unidad Fiscal de Colón, a cargo de la fiscal Noelia Batto. Tras recibir las alertas correspondientes, se activaron de manera urgente los protocolos de búsqueda para dar con el paradero de la damnificada, quien se domiciliaba en la ciudad de Colón.

Según informó la Jefatura Departamental Colón a ANÁLISIS, los primeros indicios indicaban que la mujer habría sido divisada en las inmediaciones del Puente Internacional José Gervasio Artigas. Ante este escenario, personal de la Prefectura Naval Argentina y de la Gendarmería Nacional desplegaron un exhaustivo despliegue operacional en la zona fronteriza y sus adyacencias.

Lamentablemente, más tarde se confirmó el fatídico y luctuoso desenlace. Efectivos de la Prefectura Colón localizaron el cuerpo de la ciudadana en las aguas del rio Uruguay.

En consecuencia, se dio intervención inmediata a los especialistas de la División Policía Científica de esta Jefatura Departamental, como así también al médico forense de turno. Los profesionales médicos e idóneos en la materia procedieron a realizar las pericias de rigor, determinando preliminarmente que la causal del deceso se habría producido por un paro cardiorrespiratorio por inmersión.