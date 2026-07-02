Una mujer fue detenida luego de lesionar a una policía durante un operativo por maltrato infantil

Una joven de 20 años fue detenida en Concepción del Uruguay luego de herir con un cuchillo a una efectiva policial durante un procedimiento judicial vinculado a una causa por presunto maltrato infantil. El hecho ocurrió en una vivienda de Reibel y 12 del Norte y derivó además en la internación de una nena de un año en el Hospital Justo José de Urquiza.

Según trascendió, el operativo se realizó cerca de las 15:20 del miércoles con intervención del Juzgado de Garantías y de la Fiscalía Auxiliar N° 4, a cargo de Lara Plescia. En ese marco, los efectivos debían concretar el traslado de la menor al hospital local e identificar a su madre.

De acuerdo con la información del caso, en medio del procedimiento la mujer reaccionó de manera violenta, insultó y amenazó al personal policial con un arma blanca, por lo que los uniformados debieron reducirla. Durante ese episodio, una oficial ayudante sufrió una lesión en uno de sus dedos provocada por el elemento cortante.

La funcionaria fue examinada por el médico policial, que determinó que presentaba lesiones leves. El cuchillo utilizado en el incidente fue secuestrado y quedó incorporado a la causa judicial.

Por otra parte, la nena de un año fue trasladada al Hospital Urquiza, donde quedó internada por disposición médica debido a su bajo peso y a una situación de riesgo social. A raíz de ello, también se dio intervención al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

Finalmente, por disposición de la fiscal interviniente, la joven quedó aprehendida por el supuesto delito de resistencia a la autoridad, mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer por completo lo ocurrido.

Cómo fue el operativo que terminó con una policía lesionada

El procedimiento había sido ordenado en el marco de una causa por presunto maltrato infantil y tenía como objetivo resguardar a la menor e identificar a su madre. Sin embargo, la intervención derivó en un violento episodio que terminó con la mujer detenida, una agente herida y la niña bajo atención médica.

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