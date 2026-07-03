Detuvieron a un hombre acusado de asaltar un local de bebidas en Paraná

Un hombre fue detenido este viernes al mediodía en Paraná, acusado de haber cometido un robo calificado con un arma blanca en un local de venta de bebidas -Bruzzoni- ubicado en la zona de avenida Laurencena y Bolívar.

El hecho investigado ocurrió el pasado 1 de julio y, tras diversas tareas investigativas, personal policial logró identificar al presunto autor. Para ello, los efectivos analizaron registros de cámaras de seguridad y realizaron averiguaciones en la zona donde se produjo el asalto.

Como resultado de la investigación, el sospechoso fue localizado en inmediaciones de calles Dorrego y avenida Laurencena. Al advertir la presencia policial, intentó escapar, pero fue alcanzado y demorado por los uniformados.

La situación fue informada a la Fiscalía de turno, que dispuso el secuestro de las prendas de vestir que el hombre habría utilizado al momento de cometer el ilícito, además de su correcta identificación. Tras las actuaciones de rigor, el sospechoso quedó supeditado a la causa mientras continúa la investigación.