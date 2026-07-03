Vandalizaron el busto de Juan Domingo Perón en Concepción del Uruguay y esperan identificar a sus responsables

Un hecho de vandalismo contra un símbolo de la historia política argentina quedó al descubierto hoy, cuando se constató que el busto del General Juan Domingo Perón, emplazado en Plaza General Francisco Ramírez de Concepción del Uruguay, había sido dañado apenas 24 horas después del homenaje realizado con motivo del 52° aniversario de su fallecimiento.

El ataque no solo constituye un acto de daño contra un bien del patrimonio público, sino que también representa una agresión a la convivencia democrática, al dirigirse contra la figura del fundador del movimiento peronista, uno de los espacios políticos más trascendentes de la historia argentina.

La Plaza Ramírez, escenario del hecho, posee un profundo valor histórico e institucional. En ese espacio público conviven -como una enseñanza cívica- distintas expresiones de la vida política nacional, representadas en los bustos de Juan Domingo Perón, Eva Perón, Arturo Frondizi y Raúl Alfonsín. Esa convivencia simbólica refleja el pluralismo democrático y el reconocimiento de dirigentes que marcaron distintas etapas de la historia del país, más allá de sus diferencias ideológicas.

El episodio adquiere una dimensión aún mayor por haberse producido en uno de los sitios históricos más importantes de Entre Ríos. Al pie de la pirámide central de la plaza se recuerda que fue allí donde, el 1° de mayo de 1851, el general Justo José de Urquiza leyó el histórico Pronunciamiento, decisión política que inició el proceso que culminó con la Batalla de Caseros y, posteriormente, con la sanción de la Constitución Nacional de 1853, piedra fundacional del sistema institucional argentino.

La cercanía temporal entre el homenaje realizado el jueves pasado y este ataque de vandalismo alimenta la expectativa de que la investigación pueda determinar si existió una intencionalidad política detrás del hecho. En ese marco, la atención está puesta en el trabajo de la Justicia y de las Fuerzas de Seguridad, que analizarán las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para intentar identificar al autor o los autores del acto vandálico.

Desde distintos sectores se espera que el episodio no quede impune. Más allá del daño material, se considera que este tipo de acciones vulnera el respeto por los símbolos que forman parte de la memoria colectiva y afectan un espacio que representa la convivencia democrática y el pluralismo político de la comunidad.

El esclarecimiento del hecho y la eventual identificación del responsable serán determinantes para reafirmar el compromiso de las instituciones con la protección del patrimonio público y con la preservación de los valores democráticos que representan tanto la Plaza Ramírez como las figuras históricas allí homenajeadas.

Repudio del Consejo Departamental del PJ

Por su parte, el Consejo Departamental Uruguay del Partido Justicialista (PJ) expresó su más enérgico repudio a este vandalismo. “Más allá del daño material ocasionado, este tipo de hechos afectan un patrimonio que pertenece a toda la comunidad. La Plaza Ramírez representa, desde hace décadas, un espacio donde conviven con naturalidad distintas expresiones de la historia política argentina, reflejadas en los bustos del General Perón, de Eva Perón, de Arturo Frondizi y de Raúl Alfonsín. Esa convivencia constituye un símbolo del pluralismo, del respeto por las ideas y de la vida democrática que nuestra ciudad ha sabido construir”, se destacó en un comunicado de prensa.

“Concepción del Uruguay ha mantenido, desde el retorno de la democracia, una sana armonía entre las distintas expresiones políticas. Ese clima de respeto institucional es un valor que no debemos perder ni permitir que sea alterado por hechos aislados”, se indicó para ahondar: “En ese sentido, consideramos indispensable que el daño ocasionado sea íntegramente reparado por sus responsables. Se trata de personas mayores de edad, plenamente responsables de sus acciones, por lo que corresponde que asuman las consecuencias de los hechos cometidos. Dicha reparación no debe circunscribirse únicamente al daño material provocado al monumento, sino también al agravio moral e institucional infligido a un símbolo que forma parte del patrimonio histórico, político y cultural de nuestra ciudad”.

Finalmente, el Consejo Departamental Uruguay del Partido Justicialista manifestó su confianza “en el accionar de la Justicia para el esclarecimiento de los hechos y renovamos nuestro compromiso con una convivencia política basada en el respeto, el diálogo y la tolerancia, valores indispensables para fortalecer la democracia y la vida en comunidad”.