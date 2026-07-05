Tragedia en Concepción del Uruguay: un incendio destruyó su vivienda y horas después falleció el propietario

Las llamas devoraron una vivienda del barrio La Concepción, en Concepción del Uruguay.

Una tragedia sacudió durante la madrugada de este domingo al barrio La Concepción, de Concepción del Uruguay, donde un incendio destruyó por completo una vivienda y, horas después, falleció su propietario, un hombre de 50 años que sufrió una descompensación tras presenciar la pérdida total de sus bienes.

El hecho ocurrió alrededor de las 0.30 en una vivienda ubicada sobre calle 25 de Agosto. Personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar luego de recibir un aviso sobre un incendio de importantes dimensiones.

Al llegar, los efectivos se entrevistaron con el dueño de la casa, quien explicó que se encontraba en el interior de la vivienda cuando, de manera imprevista, se derrumbó la estufa tipo hogar que utilizaba para calefaccionarse. Los leños encendidos y las brasas cayeron sobre su habitación, lo que provocó que las llamas se propagaran rápidamente por toda la estructura.

Ante la magnitud del siniestro, se dio intervención al personal de Bomberos Voluntarios, que trabajó intensamente para sofocar el fuego. Sin embargo, las llamas consumieron por completo la vivienda y ocasionaron pérdidas materiales totales.

Si bien el propietario logró salir del inmueble y no presentaba lesiones ni quemaduras provocadas por el incendio, el impacto emocional de la situación le provocó una fuerte crisis nerviosa. Por ese motivo, se solicitó la presencia de una ambulancia del servicio de emergencias 107.

El hombre fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Justo José de Urquiza para una evaluación médica preventiva. No obstante, apenas ingresó al nosocomio sufrió una descompensación y entró en paro cardíaco.

El personal de guardia inició de inmediato las maniobras de reanimación, logrando estabilizarlo de manera momentánea. Permaneció internado en estado delicado y bajo observación médica.

Sin embargo, alrededor de las 4.15, las autoridades del hospital informaron su fallecimiento como consecuencia de un nuevo paro cardíaco. De acuerdo con lo consignado en las actuaciones policiales, el propio vecino había manifestado a los efectivos, mientras se desarrollaba el operativo por el incendio, que padecía antecedentes de problemas cardíacos.

Tras el deceso, tomó intervención la División Policía Científica y la fiscal de turno, María José Labalta, quien dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial. Allí, el médico forense, Adrián Siemens, realizará la autopsia correspondiente para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

La investigación busca establecer las circunstancias del incendio y confirmar, mediante los estudios forenses, la relación entre la descompensación sufrida por la víctima y el desenlace fatal ocurrido pocas horas después del siniestro.