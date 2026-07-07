Detuvieron a dos rosarinos que cometieron un raid delictivo en Hasenkamp

Un importante e impactante robo sacudió la tranquilidad de la localidad de Hasenkamp. Delincuentes perpetraron un atraco en las instalaciones de la cooperativa “La Ganadera” y, en una continuidad delictiva, sustrajeron un vehículo y elementos particulares a vecinos de la zona.

Los dos ladrones fueron arrestados en la ciudad de Paraná tras ser identificados por la Policía. El arresto aconteció en calle Browm y Blas Parera tras un operativo de la Departamental Paraná.

Según confirmaron fuentes policiales a Ahora, el alerta se recibió alrededor de las 3:30 a través de un llamado telefónico a la dependencia, lo que derivó en un inmediato despliegue en la ciudad. En el alerta se comunicaba de un importante robo de herraminentas en el predio de “La Ganadera”, ubicado en Camino de Tropa S/N. Entre lo robado se listó: un compresor de 50 litros.

Los ladrones se habían llevado un grupo electrógeno de color amarillo, tres cargadores de baterías color naranja, tres cargadores de baterías, una sierra espada, un atornillador a batería, tres cajas de juegos de llaves y diversas herramientas eléctricas a clasificar.

Para poder transportar el cuantioso botín, los malvivientes se dirigieron a una vivienda cercana en el Barrio 36 de Vivienda, en calle Rosario del Castillo al 1050 de Hasenkamp. Allí, sustrajeron una camioneta Ford Ranger. No conformes con el vehículo, también se llevaron del lugar una bicicleta amarilla rodado 26, mientras que se investiga el faltante de una segunda bicicleta, color roja, de igual rodado.

La policía local comenzó a trabajar rápidamente con la toma de testimonios y el relevamiento de registros fílmicos de la zona. Gracias al análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar a los dos presuntos autores del hecho.

Como conductor de la camioneta sustraída fue individualizado Ismael Andrés Espinosa de 29 años, un sujeto ampliamente conocido en el ambiente delictual de la región. En tanto, como acompañante fue identificado Alexis Gabriel Cetrazo de 24 años. Ambos son de la provincia de Santa Fe y habían sido detenidos días atrás por robar en Hasenkamp.

La detención de los acusados fue en calle Almirante Brown y Blas Parera, en la capital entrerriana. Primero a través de las cámaras de seguridad la Policía observó a la camioneta en Avenida Don Bosco y Blas Parera. Por tal motivo se irradió la zona. Con todas las precauciones del caso, los uniformados detuvieron a la camioneta en Almirante Brown entre Blas Parera y Tratado del Cuadrilatero, procediendo a la aprehensión de los ocupantes.

Ahora los arrestados quedaron a disposición del fiscal Cristian Guinta, que en las próximas horas indagará a los acusados y dispondrá una medida de coerción.

A estas horas, las fuerzas de seguridad continúan trabajando activamente en los operativos de rastrillaje para dar con el paradero de los sospechosos, localizar la camioneta Ford Ranger y recuperar los elementos robados.