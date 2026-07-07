Dos detenidos durante los festejos en San Salvador por el triunfo de Argentina ante Egipto

Dos hombres fueron detenidos este martes por la tarde en San Salvador durante los festejos por la victoria de la Selección Argentina por 3 a 2 frente a Egipto, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final del Mundial.

Según informó la Jefatura Departamental a ANÁLISIS, el procedimiento tuvo lugar alrededor de las 17 en la Plaza 25 de Mayo de San Salvador, donde una gran cantidad de hinchas se congregó para celebrar el triunfo del conjunto nacional.

Según informó la Policía, en medio de los festejos se produjo un altercado entre varios hombres. Los efectivos que se encontraban desplegados en el operativo de seguridad intervinieron para controlar la situación.

Mientras algunos de los involucrados se retiraron rápidamente del lugar, dos hombres mayores de edad se negaron a acatar las directivas impartidas por el personal policial y opusieron resistencia, por lo que fueron aprehendidos.

La Unidad Fiscal fue informada de lo sucedido y dispuso la detención de ambos.

Posteriormente, un tercer involucrado radicó una denuncia al manifestar haber sido agredido durante el incidente. Tras ser examinado por el médico policial, se determinó que las lesiones sufridas eran de carácter leve.

Las actuaciones continúan bajo la intervención de la Unidad Fiscal competente.