Tala: volcó un camión que trasladaba cítricos y hospitalizaron a una mujer

Un camión que transportaba una carga de cítricos volcó durante la madrugada de este martes sobre la Ruta Provincial Nº 6, en el departamento Tala. Como consecuencia del siniestro, una mujer debió ser trasladada al hospital para su atención.

Según se informó a Ahora, el hecho ocurrió alrededor de las 5:20, cuando por causas que se investigan el conductor de un camión Mercedes-Benz Axor perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre la cinta asfáltica.

El rodado había partido desde el departamento Concordia con destino a la provincia de Mendoza y era conducido por un hombre domiciliado en el departamento Federación. Viajaba acompañado por su esposa, oriunda de Concordia, y por su hijo menor de edad.

Al arribar los equipos de emergencia, la mujer se encontraba desvanecida, por lo que fue asistida junto a los demás ocupantes y trasladada para una mejor evaluación médica.

En el lugar trabajó personal de las comisarías de Durazno, Guardamonte y Maciá, que implementó un operativo de seguridad vial con un corte parcial del carril derecho para resguardar la circulación. También intervinieron Bomberos Voluntarios y una ambulancia, mientras la Policía realizó las actuaciones de rigor para establecer las causas del vuelco.