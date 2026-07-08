Detuvieron a tres personas en un operativo realizado en el barrio El Morro

Tres hombres fueron detenidos durante un procedimiento policial realizado en barrio El Morro de Paraná este martes por la noche, donde además se secuestró un revólver y más de 50 gramos de cocaína. El operativo se inició cuando dos sospechosos intentaron escapar al ser identificados por efectivos que realizaban patrullajes preventivos.

Según informó la Policía, los efectivos recorrían el barrio a pie cuando observaron a dos hombres junto a una moto. Al intentar identificarlos, ambos escaparon: uno de ellos fue alcanzado tras una persecución y, durante la fuga, arrojó un arma de fuego al suelo. El otro ingresó a una vivienda.

Dentro de la casa, otras siete personas intentaron impedir el procedimiento, por lo que también fueron demoradas mientras el personal aseguraba el lugar. En ese contexto, los policías advirtieron que uno de los presentes ocultó una bolsa debajo de una mesa.

Con el apoyo de refuerzos, los efectivos inspeccionaron la vivienda y encontraron esa bolsa y varios envoltorios con una sustancia blanca sobre una cama. Además, durante la requisa personal a uno de los demorados secuestraron una balanza de precisión y un trozo compacto de la misma sustancia, publicó Ahora.

Por disposición de la Fiscalía intervino personal de Policía Científica y de la División Drogas Peligrosas. Los análisis orientativos confirmaron que se trataba de cocaína, mientras que el arma incautada era un revólver calibre 32 que tenía una vaina servida en el tambor.

Posteriormente, la Justicia autorizó la requisa de la vivienda y también se realizaron pruebas de dermotest a todas las personas involucradas.

Finalmente, la Fiscalía ordenó la detención de los dos hombres que habían intentado escapar, acusados de tenencia ilegal de arma de fuego e infracción a la Ley de Estupefacientes. También quedó detenido el hombre al que le secuestraron la balanza y el trozo compacto de cocaína. El resto de los identificados quedó supeditado a la investigación.

Durante el procedimiento se secuestró un revólver calibre 32, 49 envoltorios con cocaína, un trozo compacto de la misma droga, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento y una balanza de precisión con restos de estupefacientes. En total, la Policía informó el secuestro de 51,1 gramos de cocaína.