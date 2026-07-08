Una joven falleció tras un violento choque entre un camión y una camioneta en General Galarza

Un choque fatal en General Galarza conmocionó a la comunidad del departamento Gualeguay. El siniestro vial ocurrió en la intersección de los caminos de ripio conocidos como rutas 42 y 9, donde colisionaron una camioneta Toyota y un camión Ford Cargo. Como consecuencia del fuerte impacto, una joven de 26 años perdió la vida horas después en el hospital local, mientras que su hijo de ocho años sufrió lesiones y debió recibir atención médica.

De acuerdo con la información recabada, el choque se produjo en cercanías del cruce de ambos caminos rurales, una zona de tránsito habitual para productores y vecinos del lugar. La violencia de la colisión provocó importantes daños materiales, especialmente en la camioneta, que resultó ser el vehículo más afectado.

La conductora de la Toyota fue identificada como Camila Flores, de 26 años y domiciliada en la zona rural de General Galarza. Tras el impacto fue trasladada de urgencia al hospital de la localidad, donde los médicos realizaron maniobras para estabilizarla. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas sufridas, falleció poco tiempo después de ingresar al nosocomio.

Un niño resultó herido y permanece fuera de peligro

En el mismo vehículo viajaba el hijo de la víctima, un niño de ocho años que sufrió diversos golpes como consecuencia del choque. El menor también fue asistido en el hospital local, donde recibió atención médica. Según trascendió, las lesiones no revestirían gravedad, aunque permaneció bajo observación para controlar su evolución.

Por otra parte, el conductor del camión Ford Cargo no presentó lesiones de consideración. No obstante, quedó supeditado a la causa judicial que se inició para determinar las circunstancias en que ocurrió el siniestro.

Como parte del procedimiento de rigor, las autoridades dispusieron realizar el examen de alcoholemia al camionero. Además, ambos vehículos fueron secuestrados para que puedan ser sometidos a las pericias técnicas correspondientes, las cuales serán fundamentales para reconstruir la mecánica del hecho, según información de Javier Aragón.