Concordia: retuvieron el vehículo a un conductor que manejaba a contramano y alcoholizado

Personal del Comando Radioeléctrico intervino en inmediaciones de calles Entre Ríos y Buenos Aires de Concordia, donde interceptó una camioneta Toyota Hilux, que circulaba en infracción.
De acuerdo con las primeras actuaciones, el rodado transitaba por calle Entre Ríos, en sentido contrario al de circulación permitido.
Posteriormente, se hizo presente personal de la Dirección de Tránsito Municipal, que realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor, un hombre de 37 años. La prueba arrojó resultado positivo, con 2,05 g/l de alcohol en sangre.
Como consecuencia de ello, se procedió a la retención preventiva de la camioneta, quedando labradas las actuaciones correspondientes.