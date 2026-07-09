Detienen a un hombre en Paraná con cocaína valuada en más de 1,6 millones de pesos

En un operativo contra el narcotráfico realizado en Paraná, la Policía Federal Argentina detuvo a un hombre y secuestró 110 gramos de cocaína en piedra, con un valor de mercado estimado en $1.650.000.

El procedimiento, llevado a cabo por la División Unidad Operativa Federal Paraná, se inició tras detectar maniobras sospechosas de comercialización de estupefacientes en la vía pública.

Según se informó a ANÁLISIS, los agentes federales advirtieron la presencia del sospechoso realizando movimientos compatibles con la venta de drogas. Al proceder a la requisa e identificación, se hallaron cuatro envoltorios que contenían la sustancia, la cual dio resultado positivo para cocaína en las pruebas de orientación.

Además de la droga, las autoridades incautaron los siguientes elementos: $29.600 en efectivo, una moto Honda Wave y un teléfono celular Samsung A31.

El operativo se desarrolló en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737. Por orden de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación de Paraná, el implicado permanece detenido, mientras que todos los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia Federal.