Paraná: hospitalizaron al conductor de un vehículo que volcó en Av. de las Américas y Balbín

Un fuerte accidente ocurrió durante la madrugada de este viernes en uno de los ingresos a Paraná, donde un auto volcó y su conductor sufrió heridas de gravedad. El siniestro se registró alrededor de las 4:20 en la zona de avenida De las Américas y Balbín

Según la información oficial, el vehículo, un Toyota Corolla negro, circulaba en sentido norte-sur por la vía rápida cuando, por causas que todavía se investigan, perdió la estabilidad y terminó volcado.

Como consecuencia del impacto, el conductor quedó atrapado dentro del habitáculo con las piernas inmovilizadas. Personal de emergencia acudió al lugar y debió trabajar para liberarlo, publicó Canal Once.

El conductor sufrió fracturas y fue llevado al hospital San Martín

Bomberos Voluntarios lograron retirar al hombre del vehículo alrededor de las 4:40. En una primera evaluación se observaron lesiones de consideración en una de sus piernas.

Posteriormente, una ambulancia lo trasladó al hospital San Martín, donde se confirmó que sufrió una fractura en la pierna izquierda y en el tobillo, además de otros traumatismos producto del vuelco.

El conductor fue asistido en el centro de salud y quedó bajo atención médica por las lesiones sufridas durante el accidente.

El tránsito estuvo restringido hasta las 7

A raíz del vuelco y de las tareas de emergencia y peritaje, la circulación permaneció restringida en ese sector durante varias horas.

El tránsito estuvo afectado hasta aproximadamente las 7 de la mañana, mientras trabajaban bomberos, personal policial y especialistas en accidentología vial.

Una vez finalizadas las tareas y despejada la calzada, la circulación quedó normalizada y actualmente se puede transitar sin inconvenientes por el lugar.

Investigan cómo ocurrió el vuelco

Tras el accidente, personal de la Policía Científica y de la División Accidentología Vial realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

Una vez finalizadas las tareas y despejada la calzada, la circulación quedó normalizada y actualmente se puede transitar sin inconvenientes por el lugar.