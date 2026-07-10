Una funcionaria policial en Concepción del Uruguay fue hallada con un disparo y se investiga el hecho

Una funcionaria policial de 26 años fue hallada gravemente herida en el interior de una vivienda ubicada en la zona de Allais y 35 del Oeste, en Concepción del Uruguay. La joven, oriunda de Federal y con prestación de servicios en la Jefatura Departamental Gualeguaychú, fue trasladada de urgencia al Hospital Justo José de Urquiza, donde permanecía internada en estado grave. La Justicia y la Policía de Entre Ríos iniciaron una investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El episodio generó un importante despliegue policial y de personal especializado, que trabajó durante varias horas en el lugar para preservar la escena y recolectar evidencias que permitan esclarecer lo sucedido.

La causa quedó bajo la órbita de la Justicia, que ordenó distintas medidas investigativas mientras aguarda el resultado de las pericias y la incorporación de nuevos elementos probatorios.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, fueron vecinos del complejo habitacional quienes advirtieron que algo ocurría en el departamento donde se encontraba la funcionaria.

Tras percibir una situación de alarma y no obtener respuesta desde el interior de la vivienda, decidieron ingresar para verificar lo sucedido. Al encontrar a la joven herida, dieron aviso de inmediato a la Policía y al servicio de emergencias.

Minutos después arribaron efectivos policiales y personal sanitario, que brindaron las primeras asistencias y concretaron el traslado urgente de la mujer al Hospital Justo José de Urquiza para su atención médica. Desde ese momento, el estado de salud de la funcionaria quedó bajo seguimiento del equipo médico del nosocomio, mientras avanzaban las actuaciones judiciales.

Pericias y elementos secuestrados

En la vivienda trabajó personal de la División Criminalística, que llevó adelante las tareas periciales correspondientes con el objetivo de reconstruir la mecánica del episodio.

Durante la intervención, los investigadores secuestraron el arma reglamentaria asignada a la funcionaria, además de documentación y otros elementos que serán analizados en el marco de la causa.

Las diligencias también incluyeron el relevamiento de la escena, la toma de testimonios y la recopilación de evidencia que pueda aportar información sobre lo ocurrido.

Todos esos elementos serán incorporados al expediente judicial para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

La Justicia busca determinar qué ocurrió

La investigación permanece en una etapa inicial y los investigadores trabajan sobre distintas hipótesis para establecer cómo se produjo el episodio, señaló R2820.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente una causa determinada y señalaron que será el avance de las pericias, junto con las restantes medidas ordenadas por la Fiscalía, lo que permitirá esclarecer los hechos.