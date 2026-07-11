Falleció la joven policía que fue encontrada con una herida de bala en Concepción del Uruguay

La muerte de una oficial conmociona a la Policía, mientras sigue la investigación sobre el hecho.

La muerte de la oficial de Policía Gabriela Mariel Rodríguez, de 26 años, abrió un profundo duelo en la Policía de Entre Ríos y generó una fuerte conmoción tanto en Concepción del Uruguay como en su ciudad natal: Federal.

La joven permanecía internada en estado crítico desde el viernes, luego de haber sido encontrada con una grave herida de arma de fuego en su domicilio particular. Este sábado se confirmó su fallecimiento en el Hospital “Justo José de Urquiza” de Concepción del Uruguay, ciudad en la que residía.

La noticia impactó especialmente entre sus camaradas de trabajo y en las distintas dependencias de la Policía de Entre Ríos, donde Rodríguez era reconocida por su desempeño profesional y su compromiso con la tarea cotidiana. Mientras tanto, la investigación judicial continúa para establecer con precisión las circunstancias que rodearon el episodio ocurrido en la vivienda donde residía la funcionaria.

Un desenlace que profundizó la conmoción

La secuencia comenzó durante la tarde del viernes 10, cuando un llamado de emergencia movilizó a efectivos policiales y personal sanitario hacia una vivienda ubicada en inmediaciones de Allais y 35 del Oeste, en Concepción del Uruguay.

Al arribar al lugar, los servicios de emergencia encontraron a la oficial con una gravísima lesión compatible con un disparo de arma de fuego en la cabeza. Según la información conocida hasta el momento, el arma involucrada sería la reglamentaria que utilizaba en su condición de integrante de la Fuerza policial.

La joven recibió asistencia médica en el lugar y fue trasladada de urgencia al Hospital “Justo José de Urquiza”, donde ingresó directamente al área de terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones.

Durante varias horas el cuadro clínico fue extremadamente delicado. Los profesionales médicos desplegaron todos los recursos disponibles para intentar estabilizarla, aunque finalmente las lesiones resultaron irreversibles y este sábado se confirmó oficialmente su fallecimiento.

Una joven policía con vocación de servicio

Gabriela Mariel Rodríguez era oriunda de la ciudad de Federal, aunque desde hacía un tiempo residía en Concepción del Uruguay por razones laborales.

Prestaba servicios en la Comisaría Cuarta de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde desarrollaba funciones operativas junto al resto del personal policial.

Sus camaradas la describieron como una funcionaria comprometida con la institución, responsable en el cumplimiento de sus tareas y con una marcada vocación de servicio, características que también fueron resaltadas por las autoridades policiales al momento de despedirla públicamente.

Su fallecimiento provocó un profundo impacto entre quienes compartían diariamente la actividad profesional, especialmente por tratarse de una integrante muy joven de la Fuerza y con varios años de carrera por delante.

El dolor institucional

Tras confirmarse la noticia, tanto la Jefatura Departamental Gualeguaychú como la Jefatura Departamental Uruguay emitieron comunicados oficiales expresando su pesar por la pérdida de la oficial.

Desde Gualeguaychú manifestaron “el profundo pesar” de las autoridades y del personal policial por su fallecimiento. Asimismo, hicieron llegar sus condolencias a los familiares, amigos, allegados y camaradas de trabajo, deseándoles fortaleza para afrontar un momento de enorme dolor.

En paralelo, la Jefatura Departamental Uruguay informó oficialmente que la joven había sido ingresada al Hospital “Justo José de Urquiza” luego de sufrir una gravísima lesión en su domicilio particular y confirmó que, pese a la inmediata atención brindada por el equipo médico, se produjo su fallecimiento horas más tarde.

Ambos comunicados mantuvieron un tono de prudencia respecto del hecho y evitaron brindar información adicional vinculada a la investigación.

Una investigación que continúa

Mientras la institución policial atraviesa el duelo, la Justicia y los investigadores continúan trabajando para reconstruir lo sucedido durante las horas previas al episodio.

Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre las circunstancias en que la joven recibió la herida de arma de fuego.

Precisamente, las autoridades señalaron que no brindarán mayores precisiones mientras avancen las actuaciones correspondientes, tanto para preservar la investigación como para respetar la intimidad de la familia y de las personas cercanas a la oficial fallecida.

Ese criterio fue compartido por ambas Jefaturas Departamentales, que solicitaron prudencia frente a la circulación de versiones no confirmadas y remarcaron la necesidad de preservar el ámbito privado de los allegados durante este momento de profundo dolor.

Más allá de la investigación judicial, la muerte de Gabriela Rodríguez vuelve a poner en primer plano la dimensión humana de quienes integran las Fuerzas de Seguridad.

La labor policial implica una exposición permanente a situaciones de alta exigencia emocional, escenarios de violencia y responsabilidades que muchas veces permanecen invisibles para la sociedad. En ese contexto, cada pérdida repercute con fuerza dentro de la institución y también entre quienes conocen de cerca la realidad cotidiana del servicio.

La confirmación del fallecimiento generó múltiples expresiones de pesar entre sus camaradas, familiares, vecinos y conocidos tanto de Federal como de Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, ciudades que quedaron unidas por el dolor ante la muerte de una joven que había elegido la función policial como proyecto de vida.