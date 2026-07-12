Concordia: 16 detenidos en una jornada de allanamientos por narcotráfico y delitos contra la propiedad

Una serie de allanamientos realizados en Concordia culminó con la detención de 16 personas en el marco de dos investigaciones judiciales.

Una intensa jornada de procedimientos policiales se desarrolló en Concordia, donde distintos operativos culminaron con la detención de 16 personas, el secuestro de cocaína fraccionada para la venta, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para las investigaciones judiciales. Las intervenciones estuvieron vinculadas tanto a una causa por hurto como a otra investigación por presunto narcomenudeo.

La primera serie de procedimientos fue llevada adelante por efectivos de la Comisaría Tercera, en el marco de una investigación iniciada por un hecho de hurto contra la propiedad. Con órdenes de allanamiento libradas por la Justicia, el personal intervino en viviendas ubicadas sobre calles N. Garat y el sector de Moreno-Lamadrid.

Durante las requisas, los uniformados hallaron 60 envoltorios de nylon con cocaína ya fraccionada para su presunta comercialización, además de envoltorios con marihuana, cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo y un dólar estadounidense.

Uno de los hallazgos más llamativos se produjo cuando los investigadores detectaron que parte de la droga había sido escondida dentro de una media junto a una piedra, una maniobra que -según las fuentes- buscaba facilitar su descarte arrojándola al exterior de la vivienda ante la irrupción policial. El rápido accionar de los efectivos impidió esa maniobra y permitió el secuestro de los estupefacientes.

En uno de los domicilios también fue aprehendido un hombre que incumplía medidas de restricción vigentes respecto de una mujer residente en el lugar. Por ese motivo, además de la causa por estupefacientes, quedó imputado por el delito de desobediencia judicial en flagrancia.

Por disposición de la Fiscalía, seis hombres y una mujer -todos mayores de edad-, fueron detenidos bajo la imputación provisoria de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. A su vez, el fiscal Martín Jaime ordenó que uno de los arrestados también quedara formalmente acusado por la violación de las medidas judiciales vigentes.

Operativo antidrogas: otros nueve detenidos

En un procedimiento independiente, aunque desarrollado también durante la jornada de hoy, personal de la División Drogas Peligrosas concretó tres allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas sobre calles Güemes y La Pampa también de Concordia, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes al menudeo.

Las medidas fueron autorizadas por el juez Mauricio Guerrero a solicitud del fiscal Fabio Zabaleta y, de acuerdo con la información oficial, arrojaron resultados positivos.

Durante los operativos se secuestraron 55 envoltorios de cocaína listos para su distribución, siete teléfonos celulares, una balanza de precisión, una cámara filmadora, dinero en efectivo y distintos elementos utilizados para el corte, acondicionamiento y fraccionamiento de la droga.

Como saldo del despliegue, nueve personas mayores de edad fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia, mientras que todos los elementos secuestrados serán sometidos a las correspondientes pericias e incorporados a la investigación judicial.

Con estos procedimientos, la Policía de Entre Ríos asestó un nuevo golpe al narcomenudeo en Concordia, una problemática que continúa siendo objeto de investigaciones y operativos permanentes por parte de las Fuerzas de Seguridad y del Ministerio Público Fiscal.