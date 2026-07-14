Identificaron al hombre fallecido tras ser atropellado en Avenida Circunvalación de Paraná

Fue identificado el hombre que murió este lunes por la mañana tras ser atropellado por un camión sobre la avenida José Hernández, uno de los accesos a Paraná.

Según pudo confirmar Ahora, la víctima fue identificada como Nicolás Eduardo Salinas, de 31 años. El hecho ocurrió sobre la Avenida Circunvalación, frente a la Escuela de Oficiales de la Policía de Entre Ríos. Por circunstancias que aún son materia de investigación, el hombre fue embestido por un camión que transportaba arena y falleció en el lugar.

Personal de la Jefatura Departamental Paraná y de la División Criminalística trabajó en la escena para realizar las pericias correspondientes, mientras que la investigación quedó a cargo de la Justicia.